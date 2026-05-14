Amaia Montero fue criticada en su retorno a los escenarios con la Oreja de Van Gogh tras 19 años separados: "Desastrosa"

14/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La agrupación española La Oreja de Van Gogh dio inicio a su gira 'Tantas cosas que contar', la cual marca el retorno de Amaia Montero como su vocalista y a los escenarios tras varios años de separarse debido a que ella se enfocó en su etapa como solista. Sin embargo, han recibido una serie de críticas, pese a las altas expectativas que generaban en la previa.

Vocalista de La Oreja de Van Gogh recibe lluvia de críticas

La primera parada de este tour de la banda fue la ciudad de Lisboa, en Portugal, donde el pasado 9 de mayo brindaron un concierto que duró alrededor de dos horas.Allí la cantante interpretó canciones clásicas de su época con el grupo pisando el estrado con fuerza después de 7 años, pero también algunos discos con Leire Martínez, quien la reemplazó.

En ese sentido, si bien miles de personas aplaudieron el retorno de Amaia tras casi dos décadas. Se ha ganado al público más nostálgico, pero también ha protagonizado escenas que han hecho sufrir cuando comenzó a desafinar sin control. En diversos videos del espectáculo se le oye disculparse y confesar que ha vivido un infierno, pero eso no ha calmado los ánimos.

Totalmente consciente de ello, la artista bromeó con esos errores en pleno concierto y como era de esperarse, usuarios de las redes sociales expresaron comentarios sobre problemas vocales, momentos incómodos en el show y especulaciones sobre el estado emocional de la española, incluso con rumores de una posible cancelación del tour.

Amaia Montero rompe su silencio

Ha pasado mucho tiempo y aún no está en forma vocalmente, eso está claro, no obstante, lejos de verse afectada por lo que dijeron los cibernautas, Montero utilizó su cuenta oficial de Instagram para dejar un mensaje extenso en el que se deshace en sensaciones que efectivamente jamás olvidará.

"Llegué de Bilbao me di una ducha, me recogí el pelo, me puse el pijama y ahí empezó todo: descansé como una niña después de su mejor cumpleaños y al despertar estaba muy feliz", escribió.

La vocalista de 'La Oreja de Van Gogh' ha descrito unos días de absoluto descanso y desconexión, algo que ha querido reivindicar en mitad de toda la oleada de mensajes que se ha generado alrededor de ella.

Según confesó fue un amigo quien la llamó para preguntarle si iba a dejar los shows, por lo que su respuesta fue un rotundo no. Además, en su pronunciamiento ha dejado en claro lo importante que ha sido para ella este regreso a la banda y el cariño que ha recibido.

Como vemos, tras realizar sus primeros conciertos en Lisboa luego de casi 20 años con La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero fue blanco de críticas en redes sociales, sin embargo, expresó que sabía lo que podría suceder tras las primeras presentaciones por lo que tuvo un tiempo de desconexión y reveló sentirse feliz de tocar al lado de la banda.