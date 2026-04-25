Temblor remece el sur de Perú HOY, 25 de abril: Epicentro y magnitud del sismo registrado este sábado

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este sábado 25 de abril se registró un sismo en el sur del Perú, de acuerdo al último reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN) del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en la siguiente nota conoce el epicentro y la magnitud de este nuevo movimiento telúrico.

Sismo remece la región Ica este 25 de abril

Este sábado, 25 d abril, la región Ica volvió a registrar un reciente temblor según el reciente reporte realizado por el Centro Sismológico Nacional del IGP. En su cuenta de X se detalla que este se suscitó a las 3 y 14 de la tarde a 77 kilómetros al suroeste de Ica.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0229

Fecha y Hora Local: 25/04/2026,15:14:40

Magnitud: 5.0

Profundidad: 18 km

Latitud: -14.50

Longitud: -76.28

Intensidad: III-IV Ica

Referencia: 77 km al SO de Ica, Ica - Icahttps://t.co/mjYr43lKZ7 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 25, 2026

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