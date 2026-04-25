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Temblor remece el sur de Perú HOY, 25 de abril: Epicentro y magnitud del sismo registrado este sábado

Este sábado 25 de abril se registró un sismo en el sur del Perú, de acuerdo al último reporte del Centro Sismológico Nacional. En la siguiente nota conoce el epicentro y la magnitud del movimiento telúrico.

Temblor remece el sur de Perú HOY, 25 de abril
Temblor remece el sur de Perú HOY, 25 de abril (Foto:Composición Exitosa)

25/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/04/2026

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Este sábado 25 de abril se registró un sismo en el sur del Perú, de acuerdo al último reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN) del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en la siguiente nota conoce el epicentro y la magnitud de este nuevo movimiento telúrico.

Sismo remece la región Ica este 25 de abril

Este sábado, 25 d abril, la región Ica volvió a registrar un reciente temblor según el reciente reporte realizado por el Centro Sismológico Nacional del IGP. En su cuenta de X se detalla que este se suscitó a las 3 y 14 de la tarde a 77 kilómetros al suroeste de Ica.

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