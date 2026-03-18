Dos SISMOS sacuden HOY Lima en menos de 7 horas: ¿Cuál fue la magnitud del ÚLTIMO movimiento telúrico?

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú no deja de temblar y una muestra de ello son los dos sismos que acaban de remecer Lima. Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro del último movimiento telúrico que sorprendió a la ciudadanía en la tarde de este miércoles 18 de marzo.

Temblor en Lima: Detalles del último sismo sentido hoy

Nuestro país se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica y volcánica donde ocurre el 80% de los terremotos debido a la convergencia de las placas de Nazca y la Sudamericana. En ese marco, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un constante monitoreo sobre cualquier eventualidad o fenómeno natural que ocurra en territorio peruano.

La entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, a través del Centro Sismológico Nacional, permite a la ciudadanía mantenerse informada sobre todos los detalles de los sismos que se registren, como el último reportado en la capital. De acuerdo a su último boletín publicado en su cuenta oficial de X, un temblor de magnitud 3.6 se registró a 15 kilómetros al suroeste de Chilca, Cañete, región Lima.

Este sería el segundo "remezón" sentido a menos de 7 horas de este miércoles 18 de marzo. El movimiento telúrico reportado a la 1:04 p.m. de hoy tuvo una profundidad de 46 kilómetros y un nivel de intensidad grado III en la escala de Mercalli Modificada.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0149

Fecha y Hora Local: 18/03/2026 13:04:38

Magnitud: 3.6

Profundidad: 46km

Latitud: -12.63

Longitud: -76.82

Intensidad: III Chilca

Referencia: 15 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/9PeS2Thv9g — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 18, 2026

Epicentro del último sismo de hoy en Cañete

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI), informó que este segundo temblor sentido hoy en Lima tuvo como epicentro el mar. Hasta el momento no se reportaron daños materiales por el movimiento telúrico; sin embargo, se mantiene siempre mantener la calma ante un evento similar o de mayor magnitud.

Detalles del segundo sismo que sacudió Lima.

Otro temblor en Cañete: Detalles del IGP

El sismo sentido a la 1:04 p.m. es el segundo sentido hoy. Pues bien, de acuerdo al reporte del IGP, otro movimiento telúrico se registró horas antes, precisamente a las 7:20 a.m. con magnitud 3.7; se registró a 15 kilómetros al suroeste del distrito de Chilca, en la provincia de Cañete, región Lima. El punto exacto también fue en el litoral peruano.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0148

Fecha y Hora Local: 18/03/2026 07:20:06

Magnitud: 3.7

Profundidad: 46km

Latitud: -12.63

Longitud: -76.82

Intensidad: II-III Chilca

Referencia: 15 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/UdjsPDjYo1 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 18, 2026

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