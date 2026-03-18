Dos SISMOS sacuden HOY Lima en menos de 7 horas: ¿Cuál fue la magnitud del ÚLTIMO movimiento telúrico?

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 18/03/2026
El Perú no deja de temblar y una muestra de ello son los dos sismos que acaban de remecer Lima. Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro del último movimiento telúrico que sorprendió a la ciudadanía en la tarde de este miércoles 18 de marzo.
Temblor en Lima: Detalles del último sismo sentido hoy
Nuestro país se encuentra ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica y volcánica donde ocurre el 80% de los terremotos debido a la convergencia de las placas de Nazca y la Sudamericana. En ese marco, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un constante monitoreo sobre cualquier eventualidad o fenómeno natural que ocurra en territorio peruano.
La entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, a través del Centro Sismológico Nacional, permite a la ciudadanía mantenerse informada sobre todos los detalles de los sismos que se registren, como el último reportado en la capital. De acuerdo a su último boletín publicado en su cuenta oficial de X, un temblor de magnitud 3.6 se registró a 15 kilómetros al suroeste de Chilca, Cañete, región Lima.
Este sería el segundo "remezón" sentido a menos de 7 horas de este miércoles 18 de marzo. El movimiento telúrico reportado a la 1:04 p.m. de hoy tuvo una profundidad de 46 kilómetros y un nivel de intensidad grado III en la escala de Mercalli Modificada.
Epicentro del último sismo de hoy en Cañete
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, del Instituto Nacional de Defensa Civil (COEN-INDECI), informó que este segundo temblor sentido hoy en Lima tuvo como epicentro el mar. Hasta el momento no se reportaron daños materiales por el movimiento telúrico; sin embargo, se mantiene siempre mantener la calma ante un evento similar o de mayor magnitud.
Otro temblor en Cañete: Detalles del IGP
El sismo sentido a la 1:04 p.m. es el segundo sentido hoy. Pues bien, de acuerdo al reporte del IGP, otro movimiento telúrico se registró horas antes, precisamente a las 7:20 a.m. con magnitud 3.7; se registró a 15 kilómetros al suroeste del distrito de Chilca, en la provincia de Cañete, región Lima. El punto exacto también fue en el litoral peruano.