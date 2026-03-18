Temblor en Perú HOY, 18 de marzo: Magnitud y epicentro del SISMO sentido este miércoles

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo temblor sacudió Perú este miércoles 18 de marzo. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) brindó detalles sobre cuál fue la magnitud y el epicentro del movimiento telúrico de mediana intensidad que sorprendió a la ciudadanía esta mañana.

Temblor en Lima: Magnitud y otros detalles

El IGP es la institución oficial encargada del monitoreo sísmico en el país, que se encuentra ubicado sobre el "Cinturón de Fuego del Pacífico". Es así como, a través de las redes sociales del Centro Sismológico Nacional (Censis), dio a conocer que un sismo de magnitud 3.7 se registró a 15 kilómetros al suroeste del distrito de Chilca, en la provincia de Cañete, región Lima.

Asimismo, el boletín informativo de la entidad liderada actualmente por Hernando Tavera reportó que el temblor de hoy tuvo una profundidad del foco sísmico por debajo de la superficie de 46 kilómetros. También reveló que la actividad sísmica tuvo una latitud de -12.63 y longitud -76.82 grados. Mientras que el nivel de intensidad fue de II-III en la escala de Mercalli Modificada.

Hasta el momento, las autoridades locales no reportan daños materiales ni víctimas por el "remezón" que sorprendió a la ciudadanía, muchos de ellos cuando se dirigían a sus centros laborales o de estudios.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0148

Fecha y Hora Local: 18/03/2026 07:20:06

Magnitud: 3.7

Profundidad: 46km

Latitud: -12.63

Longitud: -76.82

Intensidad: II-III Chilca

Referencia: 15 km al SO de Chilca, Cañete - Limahttps://t.co/UdjsPDjYo1 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) March 18, 2026

¿Dónde fue el epicentro del sismo de hoy?

Otro detalle que debes tener en cuenta sobre el sismo sentido esta mañana es: ¿dónde fue el epicentro? La entidad que te permite saber ello es el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), que a través de su cuenta oficial de X reveló que el punto exacto de este último movimiento telúrico de magnitud 3.7 fue en el mar.

Frente a este fenómeno, el Indeci recuerda la importancia de tener lista una mochila de emergencia que debe contener un botiquín de primeros auxilios, medicamentos, DNI, agua embotellada, manta, linterna, radio, dinero, comida enlatada y otros productos que te permitan afrontar las primeras 24 horas de un desastre natural.

Recuerda que esta mochila debe pesar como máximo ocho kilos y estar ubicada en un lugar de fácil acceso durante la evacuación. Asimismo, se recomienda siempre mantener la calma.

Detalles del epicentro del sismo sentido en Lima hoy.

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