Terremoto en Colombia: Alcalde de Cali anunció toque de queda ante amenazas de saqueo en la ciudad

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La ciudad de Cali enfrenta una situación de emergencia tras el terremoto registrado el lunes, que dejó graves afectaciones en distintos sectores del país y el alcalde anunció toque de queda ante preocupantes amenazas de saqueo.

Alcalde de Cali anuncia toque de queda

Tras el terremoto de magnitud 7.4 este 10 de agosto, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció un toque de queda desde las 8:00 p. m. hasta las 6:00 a. m., ante alertas y amenazas de saqueos. La medida busca reforzar la seguridad y permitir que los equipos de emergencia continúen con las labores de rescate.

"Salvar vidas sigue siendo nuestra prioridad", manifestó Alejandro Eder, quien explicó que desde el Puesto de Mando Unificado se coordinan las labores de búsqueda y rescate, mientras equipos especializados procedentes de otras ciudades se incorporan para reforzar la capacidad de respuesta.

Asimismo, el burgomaestre informó que, de acuerdo con un balance preliminar, 239 personas permanecen atrapadas, 949 resultaron heridas y 95 fallecieron como consecuencia del movimiento telúrico en la ciudad de Cali. También se declaró alerta roja en la red hospitalaria y calamidad pública para fortalecer la atención tras el terremoto.

Tenemos alertas y amenazas de saqueo en varios puntos de la ciudad. En este momento, nuestra prioridad es proteger a la ciudadanía y garantizar que los organismos de socorro puedan continuar las labores de rescate tras el sismo.



Por esta razón, hemos tomado las siguientes... pic.twitter.com/UujDHpT2Yl — Alejandro Eder (@alejoeder) August 10, 2026

¿Cuáles son las medidas que ha tomado el alcalde de Cali?

Dadas las condiciones que han afectado gravemente Colombia, el burgomaestre de Cali ha dado un informe sobre las pérdidas estructurales en la localidad.

En ese sentido, según lo expresado en sus redes sociales, mencionó que, 45 estructuras presentan colapso total o parcial, mientras que otras 93 edificaciones y viviendas registran daños en su infraestructura. Ante este escenario, las autoridades anunciaron una serie de medidas destinadas a reforzar la seguridad y facilitar las labores de rescate.

Toque de queda: desde las 8:00 p. m. de hoy hasta las 6:00 a. m.

Militarización de distintos puntos de Cali, especialmente en las comunas y sectores afectados por el sismo.

Policía y Ejército realizarán patrullajes en diferentes sectores de la ciudad.

Alerta roja en la red hospitalaria, para priorizar la atención de la emergencia y reprogramar procedimientos que no sean urgentes.

Declaración de calamidad pública, para fortalecer la capacidad de respuesta frente a la emergencia.

86 personas han sido rescatadas en Cali tras el terremoto registrado ayer que afectó varias ciudades en Colombia. Salvar vidas sigue siendo nuestra prioridad.



Hoy más que nunca necesitamos estar unidos y ayudarnos entre todos. Desde el Puesto de Mando Unificado seguimos... pic.twitter.com/U53E2W2ljY — Alejandro Eder (@alejoeder) August 11, 2026

Finalmente, las medidas aplicadas por el terremoto en Colombia de magnitud 7.4 reportado el pasado lunes 10 de agosto, hizo que el alcalde de Cali anuncia toque de queda ante amenazas de saqueo en la ciudad, con la finalidad enfocarse en las labores de rescate de los afectados por el movimiento telúrico.