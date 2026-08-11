Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez confirman su boda en Portugal tras casi una década juntos

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez hicieron oficial su boda este martes 11 de agosto de 2026, tras una década de relación. La pareja confirmó el matrimonio con imágenes de sus alianzas y celebró una ceremonia civil íntima en Cascais, Portugal, acompañada por sus cinco hijos.

La boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se realizó en privado, lejos de las cámaras y de la atención pública que durante días rodeó su enlace. Según People, ambos contrajeron matrimonio civil en Cascais, Portugal, este martes 11 de agosto, después de años juntos.

El compromiso llegó un año antes

El matrimonio se concretó un año después del anuncio de compromiso, realizado por Georgina Rodríguez el 11 de agosto del 2025. La modelo comunicó entonces la noticia mediante una fotografía de su mano con el anillo, junto a un mensaje para sus seguidores en sociales.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se conocieron en Madrid en 2016, cuando ella trabajaba como asistente de ventas en una tienda Gucci. Su relación comenzó ese año y posteriormente ambos hicieron pública su unión. Desde entonces, han construido una familia y mantienen una relación mundialmente.

La ceremonia civil en Cascais representa el paso formal que faltaba para convertir su relación en matrimonio. Durante estos años, ambos mantuvieron una vida familiar compartida y participaron juntos en actividades públicas, mientras Georgina desarrolló también proyectos relacionados con la moda, televisión y redes sociales.

Sus cinco hijos estuvieron presentes

La presencia de sus hijos fue uno de los datos confirmados sobre el enlace. Cristiano Ronaldo Jr., Eva, Mateo, Alana y Bella acompañaron a la pareja durante la ceremonia. People señaló que los cinco ya integran la familia que Cristiano y Georgina han construido juntos.

La familia atravesó una pérdida en 2022, cuando Ángel, uno de los mellizos que esperaban Cristiano y Georgina, murió durante el parto. Bella, su hermana melliza, sobrevivió. El hecho fue comunicado públicamente por ambos y forma parte de la historia familiar de la pareja.

Antes de la confirmación oficial circularon versiones sobre fechas y lugares para la boda. Algunas informaciones apuntaron a Madeira, Portugal, pero no correspondían al enlace de la pareja. La publicación realizada este martes estableció finalmente que el matrimonio ocurrió en Cascais mediante una ceremonia civil.

El compromiso matrimonial fue anunciado el 2025, exactamente un año antes de la boda. Georgina compartió entonces una imagen en redes sociales en la que mostraba el anillo. El anuncio marcó públicamente el inicio oficial de la etapa previa al matrimonio.