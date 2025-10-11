RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Medidas drásticas

Eduardo Arana anuncia la presencia de helicóptero para controlar incendio en Pamplona Alta: "Hemos actuado de inmediato"

El aún presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, dio a conocer que un helicóptero se hará presente en la zona de Pamplona Alta para extinguir de una vez por todas el incendio que ha consumido casi una veintena de viviendas.

Eduardo Arana anunció helicóptero para extinguir incendio en Pamplona Alta.
Eduardo Arana anunció helicóptero para extinguir incendio en Pamplona Alta. (Foto: Composición Exitosa)

11/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/10/2025

El incendio de grandes proporciones en Pamplona Alta en San Juan de Miraflores ha movilizado a diferentes autoridades hasta este punto de la capital. Uno de los que llegó al lugar del siniestro fue el aún presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, para colaborar con las labores de rescate que se vienen realizando.

Helicóptero ayudará a apagar el fuego en Pamplona Alta

Luego de coordinar con el jefe de los bomberos y el Comandante General de la Policía Nacional del Perú, el premier indicó que la ayuda humanitaria por parte del Ejecutivo está lista, pero esta aún no puede ser instalada ya que el incendio no ha podido ser controlado.

Seguidamente, Eduardo Arana dejó en claro que un helicóptero se hará presente en Pamplona Alta para de una vez por todas extinguir las llamas que ya han consumido casi 20 viviendas en el sector de Virgen del Buen Paso.

"No se puede disponer de ayuda en este momento hasta que termine de controlarse el incendio. Las carpas están listas, la ayuda humanitaria está lista, el alimento está listo ¿Dónde se van a ubicar las carpas? Lo veremos cuando todo esté controlado. Lo que ustedes van a ver es uno de los helicópteros que van a verte agua sobre la zona", indicó.

La acción de los ministros fue inmediata 

En esa misma línea, el presidente del Consejo de Ministros aseguró que pese a las críticas, el accionar de los ministros ha sido inmediata, así como la de la Policía Nacional y otras autoridades del gobierno. Por último, indicó que se solo se han reportado 4 o 5 casos de personas afectadas por este siniestro, pero ninguna de ellas de consideración.

"Los ministros hemos actuado de inmediato. El accionar de la Policía Nacional, Bomberos y a nivel local se han dispuesto las medidas inmediatas. El gobierno ha dispuesto las acciones que correspondan para darle a los damnificados para darle toda la atención que sea necesaria. Felizmente, solo hay cuatro o cinco casos de personas que fueron afectadas por el humo o el incendio. En estos momentos va venir un helicóptero para verter agua y apurar la situación", añadió.

De esta manera, Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros, anunció la presencia de un helicóptero en la zona de Pamplona Alta para ayudar a extinguir el fuego del incendio reportado en San Juan de Miraflores.

