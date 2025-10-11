Incendio voraz en Pamplona Alta: Presidente José Jerí llega a la zona del siniestro en SJM

11/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de registrarse un voraz incendio de categoría 3, en la zona de Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores, el presidente de la República José Jerí llegó hasta el lugar de la emergencia para verificar las acciones que se vienen desarrollando para mitigar el fuego y ayudar a los damnificados.

Presidente José Jerí llega a la zona de emergencia

El presidente de la República, José Jerí, tuvo una accidentada llegada a la zona del siniestro debido a la gran afluencia de medios de comunicación y vecinos de la zona, así como también efectivos policiales y bomberos.

Minutos después el jefe de Estado se retiró tras mantener un breve diálogo con las autoridades correspondientes para conocer a detalle los pormenores del incendio de grandes proporciones que han afectado hasta a 20 viviendas precarias y que provocó que talleres clandestinos de pirotecnia explotaran.

Durante su salida, fue custodiado por un numeroso contingente policial y se tomó el tiempo para responder las interrogantes de los medios de comunicación que se apersonaron al lugar del acontecimiento de fuego.

Mandatario declara a la prensa

En declaraciones para Exitosa, el mandatario de 38 años se pronunció sobre la espera de su próximo gabinete ministerial sobre ello precisó: "Es un tema que lo estamos viendo con la debida responsabilidad hoy estamos concentrados por el tema del incendio y las medida que estaos tomando como Estado".

Además, agradeció la presencia de las instituciones y señaló que ha conversado con la alcaldesa de San Juan de Miraflores Delia Castro, quien ha indicado las preocupaciones del distrito y enfatizó que los diversos sectores han atendido adecuadamente lo planteado por la máxima autoridad edil.

"Ya se controló el incendio y ahora son las medidas dónde van a dormir las personas, ropa, alimentación por los próximos días y sobre la base de ello haremos una nueva evaluación para poder seguir atendiendo y hay que hacer una reflexión mayúscula porque situaciones así debemos intentar controlarlas", señaló.

Al ser consultado si habrá algún bono para las personas afectadas, Jerí Oré manifestó: "El Midis está aquí presente para dentro de sus programas atender la emergencia y alguna acción posterior será evaluada en su momento una vez que pasemos la coyuntura de la emergencia".