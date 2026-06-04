Roberto Sánchez y JP tienen una posición provida y Antauro Humala no participará en un eventual gobierno, según Rodríguez Cuadros

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, Manuel Rodríguez Cuadros, integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, aseguró que Roberto Sánchez y su agrupación mantienen una posición provida. Asimismo, descartó que Antauro Humala tenga participación en un eventual gobierno liderado por el candidato presidencial.

Roberto Sánchez y JP son provida

Rodríguez Cuadros descartó rotundamente que los pensamientos que en algún momento expresó el líder etnocacerista como por ejemplo una eventual guerra con Chile para recuperar Arica y Tarapacá tengan relación con los lineamientos de Juntos por el Perú y "menos con el pensamiento y compromiso de Roberto Sánchez".

"Es antinómico, es una posición provida, por eso se va a normalizar plenamente la participación del Perú en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte y en la Comisión. Se va a establecer la institucionalidad democrática, se quiere eliminar las leyes de amnistía, es una posición, como lo ha dicho Roberto Sánchez, provida", enfatizó.

Con respecto a Antauro Humala resaltó que "no va a formar parte de Juntos por el Perú" y que "no tiene ninguna participación" en esta fase de la campaña en segunda vuelta electoral.

"No va a desempeñar ningún cargo directa o indirecta, circunstancialmente, por remoto, por correo electrónico, de ninguna naturaleza como lo acaba de reafirmar estos dos días con absoluta certeza Roberto Sánchez", aseguró.

Volvió a reiterar que el hermano del expresidente Ollanta Humala "no está en la mesa de la proyección política de Juntos por el Perú", de su campaña actual y "menos a partir de 28 de julio".

Marca distancia con lo sucedido en Gobierno de Pedro Castillo

En otro momento el miembro del equipo técnico de Juntos por el Perú, marcó distancia entre lo sucedido durante el Gobierno de Pedro Castillo que pertenecía a Perú Libre y aclaró que con Roberto Sánchez "la estructura es totalmente distinta".

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