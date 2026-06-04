Tiroteo tras ceremonia de graduación escolar dejó al menos un muerto y varios heridos

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Tragedia en escuela de secundaria. La policía precisó que el tiroteo al finalizar una ceremonia de graduación dejó al menos un muerto y varios heridos. El ataque se encuentra bajo investigación para esclarecer los hechos.

Graduación en escuela secundaria terminó en tragedia

Lo que debía ser una noche de celebración y felicidad para un grupo de estudiantes se tornó en un momento de tensión. De acuerdo a los últimos reportes, cuando todos salían de festejar su ceremonia de graduación se registró un tiroteo alrededor de las 7:15 p.m. del último miércoles 3 de junio.

La policía precisó que el hecho se habría situado precisamente en el estacionamiento de la Fairfield High School, ubicada a unos 80 kilómetros al noreste de San Francisco, en California. Michelle Belyea, oficial de policía de Fairfield, destacó en rueda de prensa, que la fiesta era de Sem Yeto High School quienes aprovecharon el campus de la primera escuela en mención debido a tener una mayor área para el festejo.

Un hombre que asistió a la ceremonia y un padre cuya hija había ido a apoyar a una amiga en la graduación declararon a 'KCRA 3' detalles del momento en que todos corrieron por miedo a ser víctimas del ataque. Según contaron a los medios locales, buscaron refugio.

"Enseguida me di cuenta de lo cerca que estaban los disparos. Miré por encima de la valla y la gente gritaba y corría por el estacionamiento. Fue horrible", contó Amanda Prieto, una mujer que vive cerca del lugar de los hechos.

Balance de víctimas tras tiroteo en Fairfield High School

El Departamento de Policía de Fairfield informó que el tiroteo en la escuela secundaria Fairfield dejó al menos un muerto, quien sería un joven de 18 años de edad, y cuatro personas heridas de bala: de 11, 20, 25 y 18 años, quienes fueron trasladados a hospitales de la zona.

Las autoridades no hicieron comentarios de inmediato sobre el sospechoso o los sospechosos involucrados en el ataque. Por otro lado, Ilana Israel Samuels, del Distrito Escolar Unificado de Fairfield-Suisun, declaró a CNN: "Nuestros pensamientos están con las personas afectadas y tan pronto como tengamos más detalles, los compartiremos con ustedes".

A fatal shooting broke out in a parking lot outside of Fairfield High School during a high school graduation event, according to police. https://t.co/iBP7nTcDhl pic.twitter.com/W26CazAs0t — CNN (@CNN) June 4, 2026

Investigan tiroteo en ceremonia de graduación

Las circunstancias del tiroteo siguen bajo investigación y la alcaldesa Alma Hernández, de la vecina ciudad de Suisun, escribió en una publicación de Facebook que se estaba llevando a cabo una búsqueda del autor de los disparos.

Agentes del orden público siguen investigando el tiroteo ocurrido tras la ceremonia de graduación de la escuela secundaria Sem Yeto, que tuvo lugar en el campus de la escuela secundaria Fairfield en Fairfield, California, el 3 de junio de 2026.