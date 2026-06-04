Gobierno declara de INTERÉS nacional crear dos distritos en frontera con Ecuador: ¿Dónde estarían ubicados?

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Gobierno, mediante el Decreto Supremo N.º 088-2026-PCM, declaró de interés nacional la creación de dos nuevos distritos en la frontera con Ecuador. Descubre en qué región del Perú estarían ubicados y el motivo detrás de esta medida.

Creación de dos distritos en Perú: ¿Dónde estarían ubicados?

Hace solo unos días, el Gobierno Territorial Autónomo Awajún precisó en su página oficial, que la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) sostuvieron una reunión para abordar las acciones que permitan el proceso de la creación de dos distritos en Perú, que estarían ubicadas en la frontera con Ecuador.

Las autoridades y representantes destacaron la importancia de esta iniciativa, alegando que se trata de una gestión impulsada durante años por líderes indígenas, autoridades locales y organizaciones territoriales.

Tras ese encuentro, este jueves 4 de junio se dio a conocer el Decreto Supremo N° 008-2026-PCM, emitido desde la PCM y publicado en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, para declarar de interés nacional la creación de los distritos de Winchinkim en la provincia de Condorcanqui y el distrito de Tuyankuwas , en la provincia de Bagua, ambos ubicadas en el departamento de Amazonas.

Reunión de autoridades para la impulsar la creación de los distritos de Tuyankuwas y Winchinkim.

Motivo del interés de crear ambos distritos, según el Ejecutivo

Según se detalla, la creación de ambos distritos permitirá fortalecer la presencia del Estado en una zona estratégica de frontera y facilitar una mejor atención de las necesidades de la población.

Asimismo, se precisa que esta medida es la "más acertada y urgente para iniciar un proceso de recuperación territorial, combatir las economías ilegales y llevar desarrollo y seguridad". También busca promover la protección de los recursos naturales.

"La declaratoria de interés nacional para la creación de los distritos antes mencionados se ajusta al objetivo de encontrarse orientado al bienestar de la sociedad y conducir a la satisfacción de los derechos fundamentales, que tiene como fin último la protección de la dignidad de la persona humana", se lee en el Decreto Supremo N.º 088-2026-PCM.

Impulsan crear distritos de Tuyankuwas y Winchinkim

El decreto menciona que esta medida contaría con el respaldo de los ministerios peruanos del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores, que emitieron opiniones favorables sobre la creación de ambos distritos. No obstante, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) expresó una opinión desfavorable a través de su Dirección de Política de Descentralización Fiscal y Finanzas Subnacionales.

De esta manera, el Gobierno, mediante el Decreto Supremo N.º 088-2026-PCM, contempla la creación de dos distritos en el Amazonas: Winchinkim, en la provincia de Condorcanqui y Tuyankuwas en la provincia de Bagua.