Mundial 2026: conoce a las estrellas que encenderán la inédita triple inauguración de la Copa del Mundo

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Por primera vez en los 96 años de historia de la Copa del Mundo, la FIFA realizará tres ceremonias inaugurales en lugar de una. El Mundial 2026, organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá, arrancará con una serie de espectáculos musicales que buscarán reflejar la identidad cultural de cada país anfitrión.

La primera celebración tendrá lugar el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, antes del encuentro entre México y Sudáfrica. Un día después, Canadá y Estados Unidos harán lo propio en Toronto y Los Ángeles, respectivamente, completando una apertura sin precedentes para el torneo.

Three cities - one concert. A world united by football and music



A first-of-its-kind live multi-city concert will take place across Canada, Mexico and the United States on the eve of the @FIFAWorldCup 2026, in celebration of the world's biggest sporting event. — FIFA (@FIFAcom) May 29, 2026

México, Canadá y Estados Unidos apuestan por su identidad cultural

El torneo arranca el jueves 11 de junio en Ciudad de México, donde el Estadio Azteca albergará el partido inaugural entre México y Sudáfrica. La ceremonia comenzará 90 minutos antes del pitido inicial, a las 14:30 (hora argentina), con un espectáculo que la FIFA describió como cargado de "sonido, color y significado".

El cartel de artistas incluye a Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Lila Downs, Danny Ocean y la cantante sudafricana Tyla, esta última como guiño al equipo rival.

El espectáculo oficial de la FIFA en el Estadio Toronto contará también con las actuaciones de Alessia Cara, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Vegedream, William Prince y Sanjoy, entre otros artistas.

La ceremonia se llevará a cabo el próximo viernes 12 de junio a las 14:30 (hora de Argentina), en lo que será una jornada de doble apertura para el torneo tras los partidos del día anterior.

Katy Perry, LISA y Anitta liderarán el show en Estados Unidos

La inauguración estadounidense se desarrollará en el SoFi Stadium de Los Ángeles y estará enfocada en el entretenimiento global. Entre los artistas confirmados destacan Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla, quienes ofrecerán un espectáculo que combinará música, tecnología y cultura pop.

La presencia de LISA, integrante de Blackpink, representa además uno de los mayores guiños al fenómeno mundial del K-pop. Por su parte, Anitta y Rema también forman parte del álbum oficial del Mundial 2026, una producción que reúne a artistas de distintos continentes para celebrar la diversidad del torneo.

Las tres ceremonias fueron desarrolladas en colaboración creativa con Balich Wonder Studio y responden a una visión compartida que, según la FIFA, busca reflejar tanto la identidad única de cada país anfitrión como la narrativa común del torneo.

Con tres ceremonias de apertura, decenas de artistas internacionales y una puesta en escena diseñada para representar a cada país anfitrión, el Mundial 2026 promete marcar un antes y un después en la historia de las Copas del Mundo. La FIFA busca que el espectáculo trascienda lo deportivo y convierta el arranque del torneo en una celebración global de la música, la cultura y el fútbol.