Nuevo SISMO se registra en Perú HOY, jueves 4 de junio: Conoce la magnitud y epicentro, según el último reporte del IGP

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo ha remecido el Perú la madrugada de este jueves, 4 de junio, de acuerdo al último reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). En la siguiente nota descubre cuál fue la magnitud y el epicentro exacto de este nuevo movimiento telúrico, así como también otros detalles.

Temblor sacude el norte del país

De acuerdo al más reciente informe del IGP, un nuevo temblor se ha registrado en el norte del Perú, exactamente a 78 kilómetros al oeste de Trujillo, en la región La Libertad, a las 4:00 a.m.

Además, el organismo adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM) señala que tuvo una magnitud de 4.9 en la escala de Richter y una profundidad de 41 kilómetros.

Asimismo, se precisa que este movimiento telúrico tuvo un nivel de intensidad de IV Trujillo en la Escala de Mercalli Modificada, es decir, que lo clasifica como un sismo moderado y que puede ser percibido por las personas que habitan en edificios. También se informa que presentó una latitud de -8.30 y una longitud de -79.7.

Recordemos que este tipo de fenómenos se suscitan recurrentemente en nuestro país debido a que se ubica en la zona denominada Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica y volcánica.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0333

Fecha y Hora Local: 04/06/2026,04:00:06

Magnitud: 4.9

Profundidad: 41 km

Latitud: -8.30

Longitud: -79.71

Intensidad: IV Trujillo

Referencia: 78 km al O de Trujillo, Trujillo - La Libertadhttps://t.co/YhCFVcpNjy — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) June 4, 2026

¿Cuál fue el epicentro de este sismo registrado en Trujillo?

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