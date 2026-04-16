Donald Trump anuncia alto al fuego entre Israel y Líbano durante 10 días

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un nuevo capítulo se abre en Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Líbano acordaron un alto al fuego de 10 días, tras conversaciones diplomáticas realizadas en Washington. Se trata del primer encuentro sustancial entre ambos países en 34 años, lo que marca un hito en las relaciones bilaterales y en los esfuerzos por estabilizar la región.

El anuncio de Trump

A través de sus canales oficiales, Trump informó que sostuvo conversaciones con el presidente libanés Joseph Aoun y el primer ministro israelí Bibi Netanyahu, quienes aceptaron iniciar la tregua desde las 17:00 horas de Washington.

El mandatario destacó que el proceso fue acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente JD Vance, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

"Ha sido un honor para mí resolver nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima, así que ¡hagámoslo!", expresó Trump en su comunicado.

Cabe recordar que una semana antes, Netanyahu ya anunciaba que el país judío sostendría este encuentro junto a Líbano, justo después de que lanzaran una ofensiva aérea contra más de un centenar de objetivos en Beirut.

Donald Trump anuncia acuerdo de cese al fuego de 10 días entre ambas regiones tras diálogo en Washington.

Reacción de Líbano

La Presidencia libanesa confirmó la conversación telefónica entre Aoun y Trump, agradeciendo los esfuerzos de Estados Unidos para garantizar la paz y estabilidad permanentes. El mandatario libanés pidió que los esfuerzos continúen para detener el fuego lo antes posible, mientras que Trump reiteró su compromiso de apoyar a Líbano en la búsqueda de un acuerdo duradero.

Comunicado de la presidencia del Líbano

El anuncio se produce tras décadas de tensiones y enfrentamientos indirectos entre Israel y Líbano, marcados por la presencia de grupos armados en la frontera y la influencia de actores regionales como Irán y Siria.

La última vez que ambos países sostuvieron conversaciones sustanciales fue en 1983, en un intento fallido de acuerdo tras la invasión israelí al Líbano. El nuevo acercamiento, bajo auspicio estadounidense, busca abrir un camino hacia la paz en una región marcada por la violencia.

La tregua de 10 días es vista como un primer paso hacia un proceso más amplio de negociación. Trump aseguró que el objetivo es lograr una paz duradera y que Estados Unidos seguirá mediando entre ambas partes. Sin embargo, algunos advierten que la duración limitada del acuerdo refleja la fragilidad del mismo y la necesidad de un compromiso sostenido para evitar que las hostilidades se reanuden.