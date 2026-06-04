Fenómeno El Niño podría intensificarse a nivel global y provocar un verano muy caliente en el Perú

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el presidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios y Prevención de Desastres (Predes), Juvenal Medina Rengifo, advirtió que el fenómeno El Niño podría intensificarse a nivel mundial y generar un verano con temperaturas más elevadas de lo habitual en nuestro país.

Perú experimentaría un verano muy caliente por el fenómeno El Niño

Juvenal Medina señaló que se prevé un fenómeno El Niño de gran escala e intensidad, en base a los indicadores del aumento de la temperatura del océano Pacífico recopilados por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) y el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen). En ese sentido, indicó:

"De continuar esta tendencia tendríamos un El Niño con intensidades mayores. Son modelos que no se pueden confirmar con certeza, sin embargo, esa tendencia preocupa que podríamos tener un verano muy caliente, como el caso del Niño Costero de 2017 o también el del año 97 y 98, que afectó alrededor de 41 países", comentó.

El representante de Predes también destacó que si bien la ocurrencia del fenómeno aún no puede ser confirmada con exactitud por los modelos de predicción, advierte que el Perú debería encontrarse preparado ante situaciones como estas, considerando que antes se han experimentado episodios similares. "Hay un monitoreo permanente, para ver a dónde nos aproximamos", dijo.

PREDES insta a prevenir efectos del fenómeno El Niño

En la charla con Manuel Rosas, Medina también criticó que la crisis política nacional, sumado a otros "conjunto de factores distractores", se encuentren influyendo de manera negativa para que el país implemente medidas de prevención contra el fenómeno El Niño, cuya frecuencia se está acortando con el tiempo debido al cambio climático y el calentamiento global.

"La evidencia es que lo que estamos haciendo no resulta suficiente", señaló. En ese sentido, recordó que los efectos del fenómeno El Niño en el país se traducen en pérdidas humanas, daños a la infraestructura y un golpe severo a la economía del país.

"Estos problemas está de por medio la vida de las personas y la economía del país. En el Niño Costero nada más hemos tenido más de 3 millones de dólares pérdidas, igual los años anteriores. Son datos que no hay que desestimar", precisó.

En conclusión, el presidente del Consejo Directivo PREDES, Juvenal Medina, advirtió que el fenómeno El Niño podría intensificarse a nivel global, provocando un verano más caluroso en el Perú.