EE.UU. dona nueve helicópteros UH-60 Black Hawk al Perú: Asignados a Diravpol de PNP

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la compra de aviones F-16 estadounidenses para la FAP, el gobierno de Estados Unidos realizó la donación de nueve helicópteros UH-60 Black Hawk a la Dirección de Aviación Policial de la Policía Nacional del Perú (PNP), como parte del convenio bilateral antidrogas entre ambos países.

Estados Unidos dona helicópteros a la Diravpol en Ucayali

La entrega se llevó a cabo en el marco de la ceremonia de entrega de certificados del Curso de Transición en este modelo de helicóptero a 16 efectivos de la Diravpol, quienes ya están habilitados para su operación en su base de Pucallpa, en Ucayali. La actividad contó con la presencia del embajador de EE.UU., Bernie Navarro, y el ministro del Interior, José Zapata.

Navarro, quien un día antes había confirmado la firma del contrato de compra de 12 aviones de combate F-16 Block 70 por parte de la Fuerza Aérea peruana, aseguró que, con la donación de helicópteros, EE.UU. pretende "librar a la región del crimen transnacional".

"Hoy fue un honor asistir a la graduación de los peruanos que operarán y darán mantenimiento a los helicópteros Black Hawk. Juntos, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley y Policía Nacional del Perú, somos más fuertes", escribió al respecto.

Asimismo, destacó que nuestro país "es un socio clave y su estabilidad, una prioridad".

Por su parte, el titular del Mininter, José Zapata, en representación del presidente José María Balcázar, felicitó a los agentes policiales recién graduados y expresó su agradecimiento al gobierno de Donald Trump por la donación y la capacitación respectiva.

Queremos librar a la región del crimen transnacional, y no hay mejor forma de hacerlo que juntos 🇺🇸🇵🇪. Hoy fue un honor asistir a la graduación de los peruanos que operarán y darán mantenimiento a los helicópteros Black Hawk. Juntos, @StateINL y @PoliciaPeru, somos más fuertes. pic.twitter.com/iTDcDQKBVn — Embajador Navarro (@USAmbPeru) April 23, 2026

"La culminación de este curso no solo representa un logro personal y profesional para cada uno de ustedes. Representa, sobretodo, un paso decisivo en el fortalecimiento de la capacidad aérea de nuestra Policía Nacional y de un Estado con mayor fuerza y eficacia", agregó Zapata.

Comando Sur de EE.UU. felicita al Perú por compra de aviones F-16

Tras confirmarse la firma del contrato de adquisición de aviones F-16, Estados Unidos saludó la decisión y felicitó al Perú mediante el mensaje del General de su Comando Sur, Francis L. Donovan, quien reafirmó la alianza de seguridad entre ambos países y resaltó las bondades y beneficios clave de los cazas para la defensa nacional.

"La incorporación de la versión más avanzada del F-16 mejora las capacidades de defensa aérea del Perú y fortalece su contribución a la seguridad en el hemisferio occidental", se lee en su publicación de X.

El gobierno de Estados Unidos realizó la donación de nueve helicópteros UH-60 Black Hawk para la Dirección de Aviación Policial (Diravpol) de la PNP en Ucayali.