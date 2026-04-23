Estados Unidos felicita al Perú por compra de aviones F-16: Comando Sur reitera alianza de seguridad

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras el fin de la incertidumbre al confirmarse la compra de aviones F-16 Block 70 para la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Estados Unidos saludó la decisión y felicitó al Perú mediante el mensaje del General de su Comando Sur, Francis L. Donovan, quien reafirmó la alianza de seguridad entre ambos países.

Comando Sur de EE.UU. felicita al Perú por adquirir nuevos F-16

Este miércoles 22 de abril, el embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro, ratificó la firma de contrato de la compra del primer escuadrón de 12 aeronaves F-16, suscribiendo lo anunciado por el premier Luis Arroyo, quien señaló que esto representa representa una "misión prioritaria" que "pone por delante los intereses del país".

Esto se suma a lo comunicado por la Embajada estadounidense instantes después, donde se confirmó que la fecha de la firma fue el pasado lunes 20 de abril y que no cabía posibilidad alguna de postergación debido a la naturaleza técnica del pedido y los costos.

En ese sentido, este miércoles 23 de abril, el Comando Sur de los Estados Unidos emitió un pronunciamiento oficial de su General, el Comandante Donovan, resaltando las bondades de los cazas y sus beneficios clave para la defensa de nuestro país.

"Felicitamos al Perú por su reciente decisión de adquirir nuevos cazas F-16 Block 70 para la Fuerza Aérea Peruana. La incorporación de la versión más avanzada del F-16 mejora las capacidades de defensa aérea del Perú y fortalece su contribución a la seguridad en el hemisferio occidental", se lee en la publicación de X.

"Felicitamos al Perú por su reciente decisión de adquirir nuevos cazas F-16 Block 70 para la Fuerza Aérea Peruana. La incorporación de la versión más avanzada del F-16 mejora las capacidades de defensa aérea del Perú y fortalece su contribución a la seguridad en el hemisferio... https://t.co/mYE3DFIbDV — Embajada EEUU Perú (@USEMBASSYPERU) April 23, 2026

Además, EE.UU. resaltó que este acuerdo, que contempla la llegada de los aviones en 2029, según su embajador, reafirma "nuestro compromiso de apoyar la modernización de la defensa peruana" y afianza la "alianza de seguridad" entre ambos países.

Premier Luis Arroyo desdice a Balcázar y confirma compra

Contrario a lo expresado por el presidente José Balcázar, el jefe de Gabinete, Luis Arroyo, consideró que, como militar, posee la "responsabilidad de cumplir mi palabra empeñada al Congreso" al haberle otorgado el voto de confianza días atrás.

Con ello, mediante un comunicado de la PCM, justificó la reciente adquisición de las aeronaves caza F-16, indicando que el Ejecutivo está cumpliendo con "todos los compromisos asumidos" en el cronograma planteado inicialmente en el contrato de compraventa de los cazas F-16.

"El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena) acordó la adquisición de dichos aviones para la Fuerza Aérea del Perú. Esta decisión es de naturaleza estratégica y le corresponde al Ejecutivo cumplir", sostuvo.

El general Francis L. Donovan del Comando Sur de EE.UU. felicitó al Perú por la compra de aviones F-16 Block 70 para la Fuerza Aérea del Perú (FAP).