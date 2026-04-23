Embajador de EE.UU. tras compra de los primeros aviones F-16: "Vamos a apoyar al Perú en seguridad"

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras concretarse el desembolso inicial por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para adquirir los aviones militares F-16, el embajador de los Estados Unidos, Bernie Navarro, expresó sentirse "contento" por el acuerdo y aseguró que su país seguirá apoyando al Perú en materia de seguridad.

"Estamos bien contentos con el trato que se cerró ayer y vamos a seguir apoyando al Perú en temas de seguridad, porque sabemos que el tema más importante para el peruano es la seguridad y los Estados Unidos están comprometido con la seguridad", dijo esta mañana ante TV Perú.

El funcionario norteamericano señaló que con el contrato se busca fortalecer el vínculo de socios comerciales y la prosperidad económica de ambas naciones. Así, señaló que espera que más empresas norteamericanas puedan invertir en el Perú.

"Queremos asegurarnos que con el trato que se cerró ayer hay seriedad y podemos atraer capital y empresas norteamericanas que inviertan en el Perú", sostuvo.

Compra de aviones F-19 se realizará en dos bloques

La renovación de la flota aérea peruana con 24 aviones F-16 Block 70 se ejecutará en dos etapas de doce unidades cada una.

Según el embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro, el primer lote de estas aeronaves aterrizará en el país en 2029. En tanto, el segundo lote no tiene una fecha en concreto.

Cabe destacar que cronograma de entrega está sujeto a los tiempos de fabricación de Lockheed Martin, la empresa ofertante.

Según el excomandante general de la Fuerza Aérea del Perú, Carlos Chávez Cateriano, dicha compañía produce anualmente poco más de un centenar de estas naves y el Perú se encuentra en una lista de espera.

Compra de aviones F-16 no tuvo firma de Balcázar

Según el exmilitar de la FAP, la adquisición de la flota de aviones caza se concretó sin la firma del presidente José María Balcázar ya que la normativa de contrataciones del Estado no lo exige.

"Nosotros hemos actuado de acuerdo a ley dentro de un cronograma que ya estaba establecido. La palabra del país ya estaba empeñada. La credibilidad de nuestros funcionarios estaba en juego, de tal manera que hemos actuado de acuerdo a norma, no hemos violado ninguna ley", dijo.

La compra de los aviones F-16 a la empresa estadounidense Lockheed Martin significará para el Perú la renovación de su flota militar. En ese contexto, el embajador de EE.UU., Bernie Navarro, aseguró que su país continuará apoyando al nuestro en materia de seguridad.