Efectivos del INPE interceptaron paquetes con droga que fueron lanzados al interior del penal de Huaraz

21/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En Huaraz, personas desconocidas lanzaron dos paquetes de droga que contenían pasta básica de cocaína al interior del penal de esta ciudad. Gracias a la rápida reacción de efectivos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), se interceptó los envoltorios, durante el patrullaje de rutina que realizaban.

Paquetes eran para los internos

Los agentes se dieron cuenta de los bultos en el patio de la cárcel ubicada en el departamento de Ancash. Estas sustancias ilícitas eran presuntamente para alguno de los reclusos, que se encargaría de venderlo a otros a espaldas de las autoridades carcelarias.

Al respecto, el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, destacó el compromiso de los agentes penitenciarios en la lucha contra el tráfico de drogas en los penales. Por su parte, El director del penal, Grover Cuno Monsalve, informó que se han redoblado los esfuerzos para prevenir cualquier intento de vulneración a la seguridad.

#ANCASH |🚨 En el penal de Huaraz, agentes penitenciarios interceptaron dos paquetes de droga lanzados desde el exterior, que estaban amarrados a esponjas para amortiguar su caída.

➡️ https://t.co/tQmFH1CvTD pic.twitter.com/mQngfYOo4R — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) September 21, 2025

La Policía Nacional del Perú (PNP) ya abrió una investigación sobre este hecho y comenzó con las investigaciones para dar con las personas que lanzaron la droga al penal, así como para quien estaban destinadas. El INPE manifestó su compromiso con la seguridad y el orden en los centros carcelarios.

Efectivos del penal de Huaraz bajo prisión preventiva

En agosto pasado, Malos agentes del INPE del penal de Huaraz, recibieron prisión preventiva de cinco años de por torturar a una ex interna. La mujer había sido recluida por haberse defendido de su expareja y agresor, en un caso de violencias familiar. Fue la primera vez que en Ancash se dictó una sentencia preliminar de ese modo.

La decisión fue tomada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz. Se enmarca en uno de los 28 procesos por tortura que investiga la Fiscalía de la Nación, en Derechos Humanos e Interculturalidad de la región contra agentes del INPE de este establecimiento penitenciario.

🚨Destacamos la decisión histórica del @Poder_Judicial_ de dictar prisión preventiva contra 5 agentes del @INPEgob por el delito de tortura en agravio de una exinterna recluida en el penal de Huaraz, quien se encontraba privada de libertad por haberse defendido de su agresor,... pic.twitter.com/BaBTt0u4oz — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Peru) August 15, 2025

Estos efectivos habrían intentado ahogar, la desnudaron y la golpearon. Producto de esto, sufrió la fractura de un pie. La Defensoría del Pueblo solicitó la captura de los implicados para su posterior internamiento. Además, la institución saludó la decisión que tomó el Poder Judicial.

En resumidas cuentas, efectivos del INPE interceptaron unos paquetes de droga que fueron lanzados al interior del penal de Huaraz, en Ancash. Los agentes se percataron de los envoltorios cuando realizaban el patrullaje rutinario. La PNP investiga el caso para dar con los responsables e identificar al recluso para quien eran los estupefacientes.