Efectivos del INPE interceptaron paquetes con droga que fueron lanzados al interior del penal de Huaraz

21/09/2025
En Huaraz, personas desconocidas lanzaron dos paquetes de droga que contenían pasta básica de cocaína al interior del penal de esta ciudad. Gracias a la rápida reacción de efectivos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), se interceptó los envoltorios, durante el patrullaje de rutina que realizaban.
Paquetes eran para los internos
Los agentes se dieron cuenta de los bultos en el patio de la cárcel ubicada en el departamento de Ancash. Estas sustancias ilícitas eran presuntamente para alguno de los reclusos, que se encargaría de venderlo a otros a espaldas de las autoridades carcelarias.
Al respecto, el presidente del INPE, Iván Paredes Yataco, destacó el compromiso de los agentes penitenciarios en la lucha contra el tráfico de drogas en los penales. Por su parte, El director del penal, Grover Cuno Monsalve, informó que se han redoblado los esfuerzos para prevenir cualquier intento de vulneración a la seguridad.
La Policía Nacional del Perú (PNP) ya abrió una investigación sobre este hecho y comenzó con las investigaciones para dar con las personas que lanzaron la droga al penal, así como para quien estaban destinadas. El INPE manifestó su compromiso con la seguridad y el orden en los centros carcelarios.
Efectivos del penal de Huaraz bajo prisión preventiva
En agosto pasado, Malos agentes del INPE del penal de Huaraz, recibieron prisión preventiva de cinco años de por torturar a una ex interna. La mujer había sido recluida por haberse defendido de su expareja y agresor, en un caso de violencias familiar. Fue la primera vez que en Ancash se dictó una sentencia preliminar de ese modo.
La decisión fue tomada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz. Se enmarca en uno de los 28 procesos por tortura que investiga la Fiscalía de la Nación, en Derechos Humanos e Interculturalidad de la región contra agentes del INPE de este establecimiento penitenciario.
Estos efectivos habrían intentado ahogar, la desnudaron y la golpearon. Producto de esto, sufrió la fractura de un pie. La Defensoría del Pueblo solicitó la captura de los implicados para su posterior internamiento. Además, la institución saludó la decisión que tomó el Poder Judicial.
En resumidas cuentas, efectivos del INPE interceptaron unos paquetes de droga que fueron lanzados al interior del penal de Huaraz, en Ancash. Los agentes se percataron de los envoltorios cuando realizaban el patrullaje rutinario. La PNP investiga el caso para dar con los responsables e identificar al recluso para quien eran los estupefacientes.