Caso Lizeth Marzano: HOY se recibe la declaración de un tercer policía involucrado

27/02/2026

Este viernes 27 de febrero, el brigadier de la PNP Roberto Cortez acudirá a la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito para brindar sus declaraciones sobre lo ocurrido desde el jueves 19 de febrero cuando observó el atropello de Lizeth Marzano y las ordenes que dio para hallar al conductor, Adrián Villar, y el vehículo.

Tres policías involucrados

Son tres los efectivos de la PNP cuestionados por no haber detenido a Adrián Villar horas después de atropellar a Lizeth Marzano, pues fueron vistos yendo al edificio donde vive Franchesca Montenegro, entonces pareja del joven.

El último 25 de febrero, los suboficiales José Cervan Noa y John Matencio Arteaga, quienes fueron hasta el departamento de la expareja de Villar para obtener información de una posible alteración pública, mientras también reconstruían el camino de la camioneta antes del atropello, dieron sus declaraciones.

A su salida, ambos prefirieron no brindar mayor declaración a la prensa, solo John Matencio quien se limitó a decir: "Ya di mi declaración".

Es en ese sentido que este viernes se espera la llegada del brigadier de la PNP Roberto Cortez, quien dio la orden a los otros agentes para que acudan hasta el departamento de Montenegro.

Abogado explica lo sucedido

El abogado de los policías José Cervan y Roberto Cortez involucrados en el caso Lizeth Marzano, Stefano Miranda, aseguró que los efectivos estaban investigando de dónde salió el vehículo que atropelló ala deportista y aseguró que no sabían que el joven era el conductor.

"A las 23:20 horas ocurre aproximadamente el accidente fatídico que hemos visto todos. Lo que hace el brigadier Cortez (...) es justamente reportar ese accidente de tránsito a la comisaría y a los entes correspondientes. Pero como él, huye del lugar, no se tenía identificación del vehículo ni tampoco identificación del propietario, entonces ellos con la Municipalidad de San Isidro han comenzado a hacer la trazabilidad de retorno", contó.

Horas después del accidente el policía Cortez observó mediante las cámaras de seguridad movimiento en el parque de San Isidro donde se reunió la familia de Villar con la de Franchesca Montenegro. Por ello, se decidió enviar un patrullero debido a que el lugar coincidía con la zona de la que venía la camioneta antes del atropello.

"Manda un patrullero a que constate si es que existía o no alguna alteración pública. (...) Toda la comisaría sabía que había este evento, pero lo que no se sabía era que el vehículo había salido del frontis de la casa de la enamorada. (...) No tenían ni la placa, ni la casa, fueron al lobby a hablar con el conserje, nunca entraron al departamento, no sabían que era él", dijo.

Es por ello que, este viernes 27 de febrero el brigadier de la PNP Roberto Cortez acudirá hasta la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito para dar sus declaraciones de lo sucedido.