Orquesta Internacional Somos Norte, la agrupación que sueña con conquistar la cumbia peruana

Con más de una década de pasión por la música, la Orquesta Internacional Somos Norte ha logrado destacar en la cumbia peruana gracias al liderazgo de Antero Custodio y a su combinación de clásicos del género con canciones propias, que poco a poco conquistan al público. Por eso, sueñan en grande y buscan llevar su música a todos los rincones del mundo.

Desde su fundación el 15 de mayo de 2014, la Orquesta Internacional Somos Norte ha trabajado con dedicación para hacerse un nombre en la cumbia peruana.

Su creador, Antero Custodio Chavesta, con una larga trayectoria musical que incluye su paso por la orquesta familiar La Bella Luz, lidera hoy un proyecto que mezcla tradición y juventud.

La agrupación no solo interpreta clásicos del género, sino que también se ha destacado por sus propias producciones, como "Mix Brindis", "Te Quiero" y "Quédate a mi lado", temas que han logrado captar la atención del público y mostrar la identidad musical de la orquesta.

El equipo está encabezado por Antero Custodio y su hijo Tony Custodio, integrante de la delantera oficial, junto a jóvenes talentos como Junior Lopez en la animación y los vocalistas Jomar Perez, Thiago Castañeda, Mathias Alarcon, Mikelly Merino, Andrea Dayana y Madaith.

Metas y sueños de la orquesta

En entrevista exclusiva para Exitosa, Lenin Custodio, hijo de Antero y miembro de la orquesta, habló sobre el camino que ha recorrido la Orquesta Internacional Somos Norte y cómo han empezado a consolidarse en la cumbia peruana.

"Poco a poco estamos sobresaliendo y destacando gracias a mucho trabajo y humildad, entregando todo nuestro esfuerzo al público. Con música variada, es lo que últimamente se nos está reconociendo", expresó.

Lenin también adelantó que sueñan con consolidarse a nivel nacional y luego internacional, siguiendo los pasos de la orquesta Bella Luz, a la cual consideran su guía y con la que ya han compartido escenario.

"Estar reconocidos a nivel nacional e internacional por nuestra música, que nuestro estilo y lo que queremos brindar al público sea bien acogido por ellos, y que nos puedan brindar el respaldo correspondiente para así poder compartir este sentimiento musical", añadió Lenin Custodio.

Nuevos temas y próximos conciertos

Este viernes 27 de febrero del 2026, la Orquesta Internacional Somos Norte lanzará "Mix Vidita", con las voces de Mikelly Merino y Thiago Castañeda.

Además, se vienen otros éxitos como "Mix Marilu", interpretado por Mathias Alarcon y Jomar Perez, y el tema inédito "Aguardiente", en la voz de Andrea Dayana junto a Laura Vera, composición de Marcia Rocio, reconocida por éxitos como "Tu Traición Se Acabó".

La orquesta tiene agendadas presentaciones para la primera semana de marzo: viernes 6 en el Huaralino Internacional, sábado 7 en Cieneguilla, domingo 8 celebrando el Día de la Mujer en el Padrino Club, y lunes 9 en Lurín, demostrando que están decididos a mantenerse activos y cerca de su público.

Así, la Orquesta Internacional Somos Norte continúa su camino en la cumbia peruana con un repertorio propio, jóvenes talentos, lanzamientos de nuevos temas y la firme meta de llegar a todos los rincones del Perú y más allá.