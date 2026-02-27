Premier Miralles aseguró que lucha contra inseguridad es prioridad: Anunció incorporación de seis mil policías

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La premier Denisse Miralles se pronunció en torno a la crisis de inseguridad ciudadana que se continúa presentando en el país. Según indicó, el actual Gobierno tiene como prioridad ponerle fin a esta problemática que día a día afecta a la ciudadanía no solo en la capital, sino en todo el país.

Anuncian incorporación de seis mil efectivos

Durante la supervisión de la quema de más de ocho toneladas de droga en la Dinoes, la presidenta del Consejo de Ministros no dudó en mencionar las acciones que se realizarán desde el Ejecutivo. Además, indicó que garantizarán la estabilidad para un proceso electoral transparente.

"Este Gobierno tiene como prioridad generar la estabilidad que el país necesita para tener unas elecciones transparentes y la lucha contra la inseguridad ciudadana es la prioridad nacional", dijo a la prensa, este viernes 27 de febrero.

En tal sentido, Miralles indicó que el titular del Ministerio del Interior (Mininter) deberá reforzar algunas acciones dentro de la institución para mantener firme la lucha contra la criminalidad organizada. Al respecto, la premier anunció la incorporación de seis mil efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), a nivel nacional.

Al respecto, la premier detalló que la integración de dichos agentes policiales, se realiza debido a que se encuentran egresando del instituto policial, por lo que se estima que su adición se realizaría entre el 19 al 20 de marzo del presente año. Aquellos agentes reforzarán la lucha contra la inseguridad.

"Son seis mil efectivos que directamente van a venir a apoyar no solo el proceso electoral, van a apoyar también la lucha contra la inseguridad ciudadana y la recuperación de la calidad de vida de las familias peruanas que están siendo afectadas por el fenómeno de El Niño Costero"

Sobre quema de más de ocho toneladas de droga

En otro momento, la premier se refirió a la primera destrucción de droga del 2026, evento al que también asistió el ministro del Interior, Hugo Begazo y, el canciller Hugo de Zela. Al respecto, indicó que esta actividad busca eliminar el daño que realiza el narcotráfico a todo el país.

"Son ocho toneladas, es la primera actividad del año que refuerza el compromiso del Gobierno peruano por la lucha contra estas economías ilegales que, no solo le hacen daño a la economía formal, sino también a las familias peruanas", precisó Miralles.

De esta manera, la premier Denisse Miralles indicó que las estrategias de parte del Estado para poner fin a la inseguridad, serán explicadas a detalle cuando se de a conocer el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.