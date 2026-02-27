27/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició la capacitación virtual para los miembros de mesa titulares y suplentes designados para las Elecciones Generales 2026, que se realizarán el 12 de abril. Conoce en esta nota de Exitosa todos los detalles del proceso.

Capacitación a miembros de mesa: ONPEduca

A pocos días de dar inicio a las elecciones generales para elegir al nuevo presidente del Perú, senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino, la ONPE habilitó desde el 26 de febrero la plataforma virtual ONPEduca con toda la información que necesitas para llegar preparado a la jornada electoral.

Esta modalidad permitirá una preparación flexible para los ciudadanos designados como miembros de mesa, tanto para titulares como para suplentes, pues, como se sabe, este 2026 fueron elegidos tres miembros titulares y seis suplentes por mesa, duplicando el número de reemplazos respecto a los comicios anteriores para evitar retrasos en la apertura de la votación.

El organismo electoral constitucional autónomo que forma parte del Estado también recordó que esta modalidad virtual permitirá también a personeros y electores (ciudadanía en general) aprovechar sus cursos y contar con materiales descargables que complementarán su capacitación, que serán útiles para el día del sufragio.

¿Cómo acceder a la plataforma ONPEduca?

La capacitación virtual permitirá a los miembros de mesa identificar cuáles serán sus funciones y todo el correcto proceso que deberán ejecutar el 12 de abril para evitar retrasos e inconvenientes en cada momento del proceso electoral. Además, la ONPE aseguró que todos los contenidos de ONPEduca fueron actualizados.

En el caso de miembros de mesa y personeros, por ejemplo, conocerán detalles referidos a las dos modalidades de elaboración de actas: la convencional y la que usa la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), sistema utilizado para optimizar el procesamiento de resultados. Para poder acceder a la plataforma, solo debes seguir estos pasos:

Solo ingresa al siguiente LINK de ONPEduca. Haz clic en CAPACÍTATE AQUÍ. Ingresa tu número de DNI y tu fecha de nacimiento y clic en ingresar. Selecciona la opción que te corresponda: miembro de mesa, personero o elector. Finalmente, escucha cada uno de los cursos que habilitó la ONPE para cumplir efectivamente tu labor en las elecciones. También les recuerda que la plataforma estará habilitada hasta las 11:59 p.m.

Plataforma ONPEduca.

Capacitación presencial para miembros de mesa

Ante esta noticia surgen algunas interrogantes en la ciudadanía: si recibieron capacitación y cuentan con su certificado, ¿es necesario ir también a las capacitaciones presenciales?

Pues bien, la ONPE, a través de un comentario en Facebook, detalló que si fueron elegidos miembros de mesa (titular o suplente) y se capacitaron en ONPEduca, tienen también la opción de asistir a la modalidad presencial, que será en dos jornadas nacionales programadas para el domingo 29 de marzo y el 5 de abril.

"Podrás capacitarte en cualquiera de estas modalidades (virtual y/o presencial), por lo que no es necesario participar en todas ", indicó el organismo electoral.

Con el fin de lograr un acercamiento mayor a la ciudadanía, la ONPE está extendiendo su presencia a lo largo de todo el territorio nacional. Sus Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) han abierto oficinas en distritos y centros poblados, donde llevarán a cabo actividades de capacitación para actores electorales.

ONPE sobre si es necesario ambas modalidades de capacitación.

Las Elecciones Generales están a la vuelta de la esquina y en esta nota de Exitosa podrás conocer cómo ingresar a la capacitación de la ONPE para miembros de mesa, tanto para la modalidad virtual como para la presencial.