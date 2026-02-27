¡A juntar AGUA desde YA! Sedapal anuncia corte del servicio en Lima este sábado 28 de febrero

27/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce qué distrito de Lima Metropolitana se verá afectado con el corte de agua programado para este sábado 28 de febrero, según el último reporte del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). ¿Tu zona se verá afectada?

Motivo del corte de agua el sábado 28

A través de su canal de difusión de WhatsApp, la empresa estatal de Sedapal reportó que ejecutará una nueva jornada de corte de agua en algunos distritos de la capital, por lo que exhorta a la ciudadanía a tomar medidas preventivas como el almacenamiento del recurso hídrico desde ya para aminorar el impacto de la restricción temporal en sus hogares este sábado.

Asimismo, señaló que la interrupción se debe a trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios y ejecución de empalmes en la red para garantizar la optimización del sistema y seguir brindando servicio de calidad a sus usuarios.

"Sabemos lo importante que es el agua y entendemos que estos eventos pueden generar incomodidades. Por ello, nuestro equipo ya está trabajando con rapidez y cuidado para restablecer el servicio lo antes posible, asegurando que siga siendo seguro y de calidad", señala el comunicado.

En su reporte también señalan que, en caso de que el servicio no se vea restablecido en el horario indicado, los usuarios no duden en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo su número de suministro a la mano, para saber el motivo detrás de la demora.

Sin agua en La Molina

Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A. H. Matazango. Cuadrante: Conj. Resid. El Parque de Monterrico I y II, Asoc. de Vivienda FAP José Quiñones, Av. Jorge Chávez.

A. H. Matazango. Cuadrante: Conj. Resid. El Parque de Monterrico I y II, Asoc. de Vivienda FAP José Quiñones, Av. Jorge Chávez. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 191.

Interrupción del servicio en Comas

Áreas afectadas: P.J. El Carmen Alto, P.J. El Carmen.

P.J. El Carmen Alto, P.J. El Carmen. Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 343.

Corte de agua en Ate

Horario de corte: Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. Áreas afectadas: A.H. 28 de Junio, Asoc. San Pedro de Ate, A.H. Javier Heraud, Asoc. El Olivar de Vitarte, Asoc. Perpetuo Socorro, Asoc. Monte Verde, A. H. Los Progresistas Zona A, A. H. La Estrella, Asoc. Félix Raucana, A.H. Virgen de Fátima, Asoc. Las Américas, A.H. San Antonio, A.H. 25 de Julio, Asoc. El Paraíso, Asoc. 1 de Enero, Asoc. San Antonio de María Claret.

A.H. 28 de Junio, Asoc. San Pedro de Ate, A.H. Javier Heraud, Asoc. El Olivar de Vitarte, Asoc. Perpetuo Socorro, Asoc. Monte Verde, A. H. Los Progresistas Zona A, A. H. La Estrella, Asoc. Félix Raucana, A.H. Virgen de Fátima, Asoc. Las Américas, A.H. San Antonio, A.H. 25 de Julio, Asoc. El Paraíso, Asoc. 1 de Enero, Asoc. San Antonio de María Claret. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 176.

Sedapal, a través de sus redes sociales, comunicó que el sábado 28 de febrero se ejecutará el corte de agua en varios distritos de Lima Metropolitana, afectando temporalmente el abastecimiento del recurso en ciertas zonas. ¡Toma tus precauciones!