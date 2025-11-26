El Agustino: Hombre queda en coma tras recibir violenta golpiza de sus propios hermanos y sobrino

26/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La noche del último lunes 24 de noviembre, un lamentable hecho ocurrió en El Agustino donde un hombre quedó al borde de la muerte luego de recibir una brutal golpiza por parte de sus hermanos y sobrino tras una disputa familiar por un terreno.

Hombre queda en coma tras recibir golpiza de sus hermanos

De acuerdo a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, Jimmy Saúl Salvador Jorge fue violentamente agredido por Giovanna Merino Jorge, Ricardo Merino Jorge y Anthony Cerrón Jorge tras una discusión familiar.

Lamentablemente, la confrontación llegó a mayores por lo que terminaron a los golpes. Salvador Jorge fue el más afectado ya que recibió más de una conmoción en la cabeza en repetidas ocasiones. Lo peor de todo es que la masacre se dio frente a dos agentes del serenazgo de la Municipalidad de El Agustino.

Lamentablemente, el estado de salud de Jimmy Saúl es de gravedad ya que entró en estado de coma con la mitad del cuerpo paralizado con coágulos en la sangre en la cabeza. Incluso, los doctores le dijeron a sus familiares que se preparen para su fallecimiento que se podría dar en cualquier momento.

Exigen justicia

Corina Pineda, esposa del agraviado, aseguró que esta disputa viene desde hace más de un año debido a una herencia de la madre de todos los involucrados. Desde ahí, inició una serie de acusaciones y denuncias que terminó con este posible desenlace fatal.

"Ellos están en una disputa por el terreno que mi mamá compró y que era una herencia. A raíz de eso se crearon enfrentamientos entre ellos llegando a este punto que ocurrió el 24 en la madrugada donde hubieron agresiones y denuncias", indicó a Panamericana.

Ahora, los parientes cercanos solo esperan un milagro para que pueda salir de dicho estado crítico. Por su parte, el abogado de la familia aseguró que los involucrados deberían ser acusados por tentativa de homicidio ya que las imágenes podrían ser claves en este caso.

"Los médicos nos dicen que su estado es muy crítico con un posible desenlace fatal porque no está respondiendo. Entró en coma con la mitad del cuerpo paralizado con coágulos en la sangre por la brutal golpiza que recibió en la cabeza", añadió.

De esta manera, Jimmy Saúl Salvador Jorge quedó en estado de coma luego de recibir una brutal golpiza por parte de sus hermanos y sobrinos en medio de una disputa familiar en El Agustino.