23/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un trágico accidente se registró la noche de ayer en El Agustino. Un hombre que había estado bebiendo licor con otros dos acompañantes se habría quedado dormido en las vías del tren y fue arrollado por la locomotora, perdiendo la vida al instante. Los vecinos denunciaron que la zona no tiene buena iluminación y que los accidentes son constantes.

Hombre muere arrollado por tren en El Agustino

Según la información brindada por el reportero, el accidente ocurrió alrededor de las 9:30 p.m. del 22 de marzo, en la intersección de la avenida Ferrocarril con la avenida Huarochirí, en los límites del distrito de El Agustino con Santa Anita. La víctima, que vestía polo rojo, jeans azules y una gorra blanca, tenía aproximadamente 30 años.

Los vecinos de la zona indicaron que el hombre había estado bebiendo licor sobre los rieles del tren junto a otras dos personas. Con el pasar del rato, sus acompañantes se fueron y el hombre se quedó dormido debido a la cantidad de alcohol que consumió, lo cual hizo que no se diera cuenta de la llegada del tren.

Hasta el lugar llegó personal del Ministerio Público y de la Policía para proceder con el levantamiento del cadáver. Fue necesario desenganchar la locomotora para poder extraer el cuerpo. Además, los vecinos indicaron que la zona carece de alumbrado público, lo que provoca constantes accidentes.

"La municipalidad permite que la gente tome ahí en los rieles del tren. Han sido tres personas las que han estado bebiendo licor; dos se fueron y él se quedó dormido, porque el tren suena su claxon a medio kilómetro y pasa a poca velocidad", dijo un vecino.

🔴🔵 El Agustino: Tren arrolla y mata a hombre que habría estado durmiendo en las vías.



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Otro accidente en el tren

El pasado 14 de enero se registró un trágico accidente en el distrito limeño de Chaclacayo. Un hombre que andaba cerca a las vías férreas fue arrollado por un tren, que acabó con su vida a la altura del kilómetro 20 de la Carretera Central.

Algunos testigos señalan que el hecho ocurrió cerca de las 4.00 de la madrugada, cuando una persona de sexo masculino, a quien no se ha identificado, aunque vecinos indicaron que le decían 'Kikin' y se dedicaba al comercio de periódicos. Debido a un fuerte ruido, residentes de la zona se despertaron para ver lo que había ocurrido.

Instantes más tarde, se dieron cuenta de que una locomotora de la empresa Ferrocarril Central se había detenido y delante de él, el cuerpo de un ciudadano. Información preliminar indica que debido al potente impacto, el hombre dejó de existir de forma inmediata.

Es así que, el caso ha generado preocupación entre los vecinos de El Agustino, quienes exigen mayor seguridad y alumbrado público en la zona. Asimismo, pidieron a las autoridades tomar acciones urgentes para evitar nuevas tragedias en las vías del tren, donde aseguran que situaciones similares ocurren con frecuencia.