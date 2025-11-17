Puente Piedra: Anciano pierde la vida tras ser brutalmente atropellado por mototaxi fuera de control

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Las pistas de Lima se vuelven a teñir de sangre luego que un vendedor de periódicos de 70 años fuera brutalmente atropellado en Puente Piedra. La víctima circulaba por un lado de la vía cuando fue arrollado por una mototaxi que había perdido el control tras el choque previo de un camión.

Anciano pierde la vida en Puente Piedra tras ser atropellado

Eran casi la 1:30 de la tarde del pasado viernes 14 de noviembre cuando José Espinoza transitaba con total normalidad por el borde de la avenida Las Acacias. De pronto, una mototaxi aparece en la escena la cual es chocada por detrás por un camión de carga que bajaba a toda velocidad.

Lamentablemente, el vehículo menor impactó de lleno contra el hombre de la tercera edad arrojándolo violentamente contra el pavimento. De inmediato, vecinos y allegados de esta zona conocida como el paradero ferretería acudieron en auxilio del vendedor de periódicos que se encontraba completamente inmóvil.

Lamentablemente, la víctima perdió la vida a solo minutos del impacto. Para colmo de males, el conductor del camión y sus ayudantes pararon por un momento y, al ver la terrible escena, decidieron emprender fuga con rumbo desconocido. Por suerte, un grupo de mototaxistas del lugar y un conocido a bordo de su auto, lograron interceptarlo 3 cuadras del lugar para que responda a este hecho.

Este vehículo no contaba con documentos en regla, ya que tenía el SOAT vencido por lo que la empresa activó este seguro horas después del accidente. Adicionalmente, el conductor del mototaxi involucrada también resulto herido y ahora se encuentra hospitalizado a causa de sus heridas.

Víctima había celebrado su cumpleaños 70 días atrás

El hijo de José Espinoza denunció al conductor del camión en la comisaria de La Ensenada por lo que pide a las autoridades que investiguen a fondo el hecho y que no quede impune. Vecinos denuncian que buses, combis y autos bajan a toda velocidad por esta zona por lo que no es la primera vez que suceden un accidente de este tipo.

Según el heredero de la víctima, 9 días antes, exactamente el 5 de noviembre, había festejado sus 70 años junto a toda su familia. Ahora, la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de Lima Norte de la PNP viene investigando el caso con las diligencias de rigor.

De esta manera, un adulto mayor de 70 años perdió la vida tras ser brutalmente arrollado por una mototaxi fuera de control en Puente Piedra.