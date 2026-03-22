Liberan a conductor que atropelló a tres trabajadores de limpieza en Lima

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El conductor de la camioneta que atropelló a tres trabajadores de limpieza en el Cercado de Lima, identificado como Renzo Jesús Novoa Odicio de 41 años, fue puesto en libertad, luego de ser intervenido por la Policía Nacional del Perú (PNP). El hecho ocurrió durante la noche, cuando los obreros realizaban labores de limpieza en la vía pública. Tras el impacto, los trabajadores fueron auxiliados y trasladados a un centro de salud.

Según América Noticias, el accidente se produjo cuando el vehículo perdió el control y terminó embistiendo a los operarios municipales. Antes del atropello, la camioneta habría chocado contra una estructura, lo que evidenció la fuerza del impacto. Los tres trabajadores resultaron heridos y recibieron atención médica tras lo ocurrido.

¡Indignante! Tras el atropello a tres trabajadores de limpieza de la Municipalidad de Lima que fueron arrollados por un vehículo fuera de control, el conductor de esta unidad fue liberado. Más información vía @Latina_Noticias. pic.twitter.com/TuchVoe6hN — Municipalidad de Lima (@MuniLima) March 21, 2026

Intervención y diligencias iniciales

Luego del accidente, el conductor fue trasladado a una comisaría para el desarrollo de las diligencias correspondientes. Según América Noticias, durante estas acciones se le practicó una prueba de alcoholemia, la cual arrojó resultado positivo. Este procedimiento forma parte de las primeras verificaciones en casos de accidentes de tránsito.

Durante la intervención, también se recogieron elementos como testimonios y registros del lugar. Las imágenes difundidas mostraron los daños ocasionados y la situación en la que quedaron los trabajadores tras el impacto. La intervención incluyó la evaluación del conductor y el registro de evidencias en la zona del accidente.

Pese a ello, el conductor no permaneció detenido. Fue liberado tras las diligencias preliminares realizadas por las autoridades.

Ante esto, Héctor Salvatierra, Gerente de Servicios Ciudad de MML declaró ante Latina "El resultado del dosaje ha sido positivo, pero la PNP le dio libertad al chofer sin tener en cuenta del accidente, o del estado de los trabajadores".

Información oficial de los trabajadores

De acuerdo con información publicada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, tres trabajadores de limpieza fueron atropellados mientras cumplían funciones en el Cercado. La entidad indicó que los afectados fueron atendidos tras el accidente y que recibirían seguimiento médico.

Asimismo, se informó que el conductor fue intervenido por la Policía Nacional tras el hecho. El caso quedó en proceso de investigación conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de incidentes. La comuna también señaló que brindaría el apoyo correspondiente a los trabajadores afectados.

El hecho fue registrado como un atropello a trabajadores de limpieza en el Cercado de Lima, con tres personas heridas durante una jornada laboral nocturna. La información difundida incluyó el resultado de la prueba de alcoholemia y las acciones realizadas tras la intervención policial.