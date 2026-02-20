Keiko Fujimori y López Aliaga se pelearán por ser el candidato "terruqueador", señala politólogo

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista para Exitosa, el politólogo Darío Pedraglio señaló que ve poco probable que Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga avancen a segunda vuelta. Precisó que ambos están peleando por ser el candidato del ala de la derecha que se enfrentará a la izquierda que "terruquearía" en la segunda vuelta.

Fujimori y Aliaga pelean por el mismo puesto

La última encuesta del CPI posiciona al candidato Alfonso López-Chau como el tercer candidato en la intención de voto para las Elecciones Generales 2026, detrás de Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori.

Ante este panorama político, los dos candidatos del ala de la 'derecha' buscarían pelear por ser el candidato presidencial que 'lucha en contra del terrorismo'.

"Lo que pasa con Keiko y lo que pasa con Aliaga es que ellos pelean por el mismo puesto. Ellos calculan que probablemente no pasen los dos y tienen que ganarse entre ellos", precisó el politólogo Darío Pedraglio.

Las recientes actitudes políticas de ambos candidatos revelarían esta nueva estrategia la cual se ha visto evidenciada tras la elección del presidente interino de la República, José María Balcázar (Perú Libre).

Como se recuerda, tras la elección del Congreso de la República que optaron por la opción de Balcázar, tanto Fujimori (Fuerza Popular) como Aliaga (Renovación Popular) han buscado "echarse la culpa" del partido político responsable que puso de regreso al sillón presidencial a la agrupación política de Pedro Castillo.

Noticia en desarrollo...