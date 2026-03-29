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Importante mensaje a la ciudadanía

El fuerte llamado del arzobispo Castillo de cara a Elecciones 2026: "Cuando decidan, inspírense en Jesús"

Este Domingo de Ramos, el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, encabezó la tradicional misa en la Catedral de Lima. En su mensaje a los fieles, exhortó a los electores a decidir con responsabilidad en las Elecciones 2026.

Cardenal Castillo llama a electores a votar "inspirándose en Jesús" en estas Ele
Cardenal Castillo llama a electores a votar "inspirándose en Jesús" en estas Ele Arzobispado de Lima/ONPE

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 29/03/2026

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A dos semanas de las Elecciones Generales 2026, la fe cristiana ha intervenido para dar un mensaje a los electores. Durante la misa de Domingo de Ramos, el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, hizo un llamado a la ciudadanía respecto a la manera de votar.

Este domingo 29 de marzo, el cardenal dio inicio a las celebraciones de la Semana Santa en la capital. Desde tempranas horas, cientos de fieles se congregaron en la Plaza Mayor de Lima, donde los obispos rociaron los ramos de palma con agua bendita.

"Aquel que elijan debe ser lo más parecido a él"

Ubicado en el frontis de la Catedral de Lima, el cardenal Castillo hizo una reflexión respecto a la humildad de Jesús, quien vivió alejado de un estilo de vida frívolo y vacío.

En ese sentido, relacionó estos valores a los que debería tener el candidato que asuma la Presidencia de la República, cuyos aspirantes serán votados el próximo 12 de abril

Por ello, Carlos Castillo exhortó a los electores de todo el país a tomar decisiones responsables de cada al futuro del Perú, fuertemente guiados por los valores cristianos.

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"Cuando decidan, inspírense en Jesús para que aquel que elijan se parezca lo más posible a Él. No por lo que diga, sino por lo que vive", expresó Castillo.

Según recordó, Jesús ingresó a Jerusalén en "un burrito", lejos de los signos del poder mundano, por lo que cuestionó los modelos de liderazgo actuales.

"Podemos preguntarnos qué gobernante o rey de este mundo se ha subido en un burrito para visitarnos y para salvarnos", manifestó.

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En ese sentido, hizo un llamado a la unidad y a la paz en un contexto mundial complejo, principalmente vinculado a la actual guerra en Medio Oriente, entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Ante ello, el arzobispo advirtió sobre los riesgos de los conflictos globales y exhortó a rechazar la violencia, la arrogancia y el hambre de poder.

"Vamos a orar por la paz, por esa paz desarmada y desarmante que nos da Jesús en la cruz", indicó.

Papa León XIV llama a deponer las armas

Ante miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV aprovechó el inicio de la Semana Santa para lanzar un contundente mensaje contra la guerra.

 En su misa de este Domingo de Ramos, el líder de la Iglesia Católica apeló a la conciencia internacional para frenar los enfrentamientos armados, enfatizando que ninguna creencia religiosa puede ser empleada para validar el derramamiento de sangre.

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