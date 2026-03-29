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Semana Santa 2026 en Ica: Más de 300 efectivos PNP reforzarán seguridad en festividades

La Región Policial Ica anunció el lanzamiento de un Plan de Seguridad durante las festividades de Semana Santa 2026, con un despliegue de 300 efectivos PNP en puntos estratégicos y de alta afluencia de visitantes. Estará vigente hasta el 5 de abril.

Turistas y ciudadanos en Ica serán protegidos por más de 300 policías durante Se
Turistas y ciudadanos en Ica serán protegidos por más de 300 policías durante Se Composición Exitosa

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 29/03/2026

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Uno de los mayores atractivos turísticos durante Semana Santa en Perú es Ica, recibiendo más de 100 mil visitantes al año durante este periodo. Por ello, la Región Policial dispuso el despliegue de más de 300 efectivos PNP para reforzar seguridad.

Despliegue masivo de policías por Semana Santa en Ica

El operativo se anunció en el marco del lanzamiento del Plan de Seguridad por las festividades de Semana Santa 2026 en Ica, con el fin de garantizar el orden, la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía y los turistas.

El despliegue de las diferentes unidades de la Región Policial se distribuirá en puntos estratégicos de alta afluencia de público, como en iglesias, rutas procesionales, terminales terrestres y otras zonas.

La actividad se lleva a cabo desde el domingo 29 de marzo hasta el próximo domingo 5 de abril del 2026.

Según el general PNP Raúl Roque Palomino, jefe de la Región Policial Ica, estas acciones están orientadas en prevenir posibles incidentes y garantizar el orden.

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"Se han previsto operaciones policiales con trabajo de prevención, seguridad, vigilancia, protección y control de tránsito vehicular y peatonal en el Santuario del Señor de Luren y otras iglesias, antes, durante y después de las actividades religiosas", señaló.

Por su parte, Roque indicó que se realizarán otros servicios policiales como "patrullaje a pie en puntos críticos, centros comerciales, centros de abasto y centros turísticos".

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Asimismo, se incluirán unidades especializadas, como Policía Comunitaria, Orden Público y Seguridad, Inteligencia, Emergencia, Turismo y la Policía de Carreteras, la cual intervendrá directamente en la Panamericana Sur.

"En la carretera Panamericana Sur se desplegarán patrulleros para el control del tránsito. En la provincia de Ica, contamos con 16 vehículos asignados a estas labores", precisó Roque Palomino.

¿Cuánto me deberán pagar si trabajo el jueves 2 y viernes 3 de abril?

Durante la Semana Santa, miles de trabajadores en Perú se preguntan cuánto deben recibir si laboran los días jueves 2 y viernes 3 de abril. Ambos días son considerados feriados nacionales obligatorios, por lo que aplican reglas especiales.

En ese contexto, la legislación peruana establece que estos días son de descanso remunerado. Esto significa que, si el trabajador no labora, igual recibe su salario completo, sin ningún tipo de descuento en su remuneración mensual habitual.

Sin embargo, cuando el trabajador sí presta servicios durante estas fechas, la ley contempla pagos adicionales. El monto dependerá de si el empleador otorga o no un descanso compensatorio en otra fecha cercana.

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