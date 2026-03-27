Semana Santa: Feriados generarán un impacto económico de US$ 220 millones según el titular del Mincetur

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Economía

En el marco del lanzamiento del Plan Semana Santa Segura 2026, encabezado por el jefe del Gabinete, Luis Enrique Arroyo, el titular del Mincetur resaltó la relevancia del flujo de visitantes y su aporte financiero, subrayando además la voluntad del Ejecutivo por garantizar el orden y la calma en todo el territorio.

El funcionario subrayó que, a lo largo de las festividades religiosas, cerca de 1.9 millones de turistas se desplazarán por el país, lo que proyecta un beneficio económico de unos US$ 220 millones.

En el acto participaron también el ministro del Interior, José Zapata Morante; la viceministra de Turismo, Aracelly Laca; y el comandante general de la Policía Nacional del Perú, general Óscar Arriola Delgado, además de funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Plan de Semana Santa Segura 2026

El Plan de Semana Santa Segura 2026, que se presentó en la Plaza de Armas de Lima, se ejecutará desde este domingo 29 de marzo hasta el 5 de abril, y contempla el despliegue de más de 50,000 agentes policiales a nivel nacional y más de 27,000 en Lima.

Los efectivos policiales desarrollarán acciones de prevención, control del orden público y vigilancia en destinos turísticos, espacios religiosos, terminales de transporte y zonas de alta afluencia, con especial énfasis en Lima Metropolitana y las principales regiones receptoras de visitantes.

Turismo interno liderado por la capital

Desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) se destacó que la Semana Santa constituye una de las temporadas más relevantes para el turismo interno, caracterizada por viajes cortos de entre tres y cuatro días.

En ese contexto, se prevé que Lima concentre el mayor porcentaje de viajes, Seguida de Ica:

Lima (21,3%)

Ica (9,9%)

La Libertad (9,6%)

Cajamarca (9,4%)

Arequipa (7,4%)

Ayacucho (6,8%)

Esta última reconocida por sus tradicionales celebraciones religiosas. En menor proporción, pero con importante dinamismo, figuran:

Áncash (5,8%)

Cusco (3,9%)

Piura (3,5%)

Lambayeque (3,2%)

El Mincetur impulsará la estrategia "Turismo Seguro"

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo potenciará la estrategia "Turismo Seguro", además de reforzar la Red de Protección al Turista, integrada por más de diez instituciones públicas, y sus redes regionales, con el objetivo de brindar asistencia oportuna y garantizar la protección de los visitantes y sus bienes.

Finalmente, el Mincetur exhortó a la ciudadanía a optar por servicios turísticos formales y a consultar el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados.