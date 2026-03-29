Papa León XIV llama a deponer las armas en su primera misa de Domingo de Ramos: "Dios rechaza la guerra"

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Ante miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro, el Papa León XIV aprovechó el inicio de la Semana Santa para lanzar un contundente mensaje contra la guerra.

En su misa de este Domingo de Ramos, el líder de la Iglesia Católica apeló a la conciencia internacional para frenar los enfrentamientos armados, enfatizando que ninguna creencia religiosa puede ser empleada para validar el derramamiento de sangre.

Jesús como "Rey de la Paz" ante un mundo en conflicto

Durante la homilía, el pontífice tomó como eje la figura de Jesucristo como "Rey de la paz" y trazó un contraste entre la actitud de Jesús y el contexto de violencia que lo rodeaba en su camino a la crucifixión.

León XIV recordó que Jesús no se armó, no se defendió ni libró ninguna guerra, sino que mostró el rostro manso de Dios, que siempre rechaza la violencia.

"Él, que permanece firme en la mansedumbre, mientras los demás se agitan en la violencia. Él, que se ofrece como una caricia para la humanidad, mientras los otros empuñan espadas y palos. Él, que es la luz del mundo, mientras las tinieblas están a punto de cubrir la tierra. Él, que vino a traer vida, mientras se lleva a cabo el plan para condenarlo a muerte", expresó el sumo pontífice.

Dios no puede justificar la guerra

La celebración reunió a aproximadamente 40 mil personas, ante los miles de fieles el Papa insistió en que la fe no puede transformarse en una herramienta de violencia, y advirtió que quienes recurren a Dios para justificar la guerra contradicen el mensaje central del cristianismo.

León XIV subrayó que Cristo representa la renuncia total a la violencia, enfatizando que no respondió con armas ni promovió conflictos, sino que encarnó un mensaje de paz y compasión.

"Dios rechaza la guerra...Depongan las armas, recuerden que son hermanos", señaló, en una de las frases más contundentes de la jornada.

Aunque evitó referirse a conflictos específicos, sus palabras se producen en medio de una creciente tensión internacional, con guerras activas y amenazas de escalada en distintas regiones del mundo.

El Papa también cuestionó la idea de que la religión pueda ser utilizada como justificación para la agresión, marcando una postura clara frente a discursos que apelan a fundamentos religiosos para sostener enfrentamientos.

La misa de Domingo de Ramos marca el inicio de la Semana Santa y fue el escenario elegido por León XIV para reforzar uno de los ejes de su pontificado: la promoción de la paz y el rechazo a la violencia como forma de resolver conflictos.