Tragedia en la Carretera Central: Hombre muere tras ser impactado por bus al intentar cruzar la vía

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un lamentable accidente de tránsito se registró a la en la Carretera Central, a la altura del paradero Horacio Zeballos en el distrito de Ate. Un hombre, aparentemente adulto mayor, perdió la vida tras ser impactado por un bus cuando este intentaba cruzar la vía.

Hombre pierde la vida en Carretera Central

La tarde de este sábado 14 de marzo se registró un nuevo caso de accidente de tránsito en la capital, hecho que enluta a una nueva familia peruana. El hecho se registró a la altura del kilómetro 15 de la Carretera Central en la vía hacia el Centro de Lima.

Según el registro de una cámara de seguridad, se observa que el hombre intentó cruzar la vía cuando, de forma intempestiva, fue impactado por un bus de la empresa de transportes 'Loritos' de placa B3C-739.

Aparentemente, el bus de transporte público no se habría percatado de que la persona estaba en medio de la pista intentando llegar hacia el otro extremo generando el fatal choque.

Tal fue el impacto del atropello que el hombre perdió la vida en el instante. Hasta el momento, no se ha logrado identificar a la víctima, sin embargo, algunas características de la persona es que portaba un pantalón de vestir color crema y una casaca de color negro.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de la Municipalidad de Ate arribaron hacia el punto para iniciar las diligencias correspondientes a ley. El tránsito en la zona se vio interrumpido momentáneamente.

Se espera la llegada de peritos de criminalística ante el punto del deceso con el fin de identificar al sujeto para lograr contactarse con sus familiares.

Falta de adecuada señalización en la zona

La escena causa gran indignación entre los vecinos pues se observa la falta de señalización y cruces adecuados en la zona.

Por otro lado, según testigos de la zona, la unidad de transporte, que cubre la ruta desde Ate hasta Ventanilla, conducía a alta velocidad y, presuntamente, se encontraba realizando una carrera con otro bus.

Ante ello. emiten sus reclamos pues los buses de transporte público transitarían por tal vía en altas velocidades, pudiendo generar un nuevo accidente.