Precios de pasajes continúan elevados pese a inicio de abastecimiento de GNV

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pesar de que el Gobierno anunció el fin de la crisis energética, esto no se ha reflejado en la economía de los ciudadanos, quienes acusan que los precios de los pasajes siguen elevados. Consideran que las empresas de transporte no los volverán a bajar.

Pasajes continúan elevados

Los pasajes en el transporte público continúan sin bajar sus precios generando la molestia de los usuarios de buses en Lima y Callao. Ante ello, Exitosa salió a las calles en busca de la opinión de los usuarios para conocer sus puntos de vista.

Como se conoce, el presidente de la República, José María Balcázar, confirmó en conferencia de prensa este último viernes que los ductos de transporte de gas natural de Megantoni habían sido reparados al 100%. Sin embargo, eso no se ha visto traducido en el cobro de pasajes debido a que el GLP aumentó de precio.

Los pasajeros esperan que los precios regresen a la normalidad. Según lo que han indicado este sábado 14 de marzo, se continúa cobrando 50 céntimos más en rutas cortas y S/1 más en rutas largas.

Por ello, solicitan al Gobierno y las autoridades encargadas a realizar trabajos de fiscalización para que estos precios regresen a la normalidad tras superar la crisis energética por GNV.

"Si ya está todo normal debería regresar el pasaje a su precio"; "ya subieron ya no lo van a bajar" o "no creo que baje", son algunos de los comentarios recogidos desde los buses de transporte público evidenciando a los usuarios escépticos de que el pasaje retorne a la normalidad.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | A pesar de que el Gobierno anunció el fin de la crisis energética, esto no se ha reflejado en la economía de los ciudadanos, quienes acusan que los precios de los pasajes siguen elevados. Consideran que las empresas de transporte no los volverán a bajar.... pic.twitter.com/shr2KHoWAJ — Exitosa Noticias (@exitosape) March 14, 2026 v

Gobierno anuncia normalización de abastecimiento GNV y GLP

El Gobierno del Perú confirmó el reabastecimiento del suministro de gas natural en los grifos del país, tal y como lo había anunciado el Ejecutivo.

Además de culminar las labores de reparación, el Gobierno informó que las estaciones de servicio reanudaron la carga de GNV, medida por la cual los conductores podrán restablecerse de forma progresiva.

Por otro lado, indicaron que se continúan tomando medidas para garantizar la seguridad energética del país como impulsar una planta de regasificación para prevenir una nueva emergencia.

📢 Avanza el restablecimiento del suministro de gas natural en el país, con estaciones de servicio que retoman progresivamente el despacho de GNV.

El Ejecutivo continúa tomando medidas para garantizar el abastecimiento energético.#GobiernoPresente pic.twitter.com/HUhIQWXLiN — Gobierno del Perú 🇵🇪 (@GobiernoPeru_) March 14, 2026

La preocupación de los pasajeros esperan que los precios puedan retornar a la normalidad por afectar a sus bolsillo. Ello, luego de que el Gobierno anunciara haber superado la crisis energética por GNV.