Ministro de Justicia anunció plan nacional de deshacinamiento penitenciario en operativo a penal de Pucallpa

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Como parte de las acciones que el Gobierno implementó para fortalecer la seguridad penitenciaria, Luis Jiménez Borra, ministro de Justicia y Derechos Humanos, anunció un plan nacional de deshacinamiento penitenciario durante un operativo en el penal de Pucallpa.

Ministro de Justicia anunció plan de deshacinamiento penitenciario

El ministro de Justicia anunció un plan de deshacinamiento penitenciario, en el marco de su visita al penal de Puccalpa, en donde lideró un operativo extraordinario.

Con respecto a dicho trabajo adelantó que un equipo técnico de la cartera que preside, se encuentra en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con la finalidad de elaborar un plan nacional de deshacinamiento penitenciario, tomando en cuenta diversas variables y elementos.

Ministro de Justicia lideró operativo en penal de Pucallpa

El funcionario del Gabinete Miralles lideró la madrugada de este sábado 14 de marzo un operativo extraordinario en el centro penitenciario de Pucallpa, en la región Ucayali. En esta diligencia participaron más de 180 miembros del Instituito Nacional Penitenciario (INPE), Policía Nacional y Ministerio Público.

En medio de esta intervención, Jiménez Borra ingresó a los pabellones de varones 2A y 2B de máxima y mediana seguridad, así como al pabellón de mujeres del establecimiento penitenciario.

#NotaInformativa📹| Como parte de una acción extraordinaria en penales a nivel nacional, el ministro Luis Jiménez Borra lideró un operativo en el penal de Pucallpa para reforzar el orden, la seguridad y el control institucional en los establecimientos penitenciarios. pic.twitter.com/2F5GCWddzR — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) March 15, 2026

En tal sentido, subrayó que este tipo de requisas "son necesarias" y explicó que el mismo procedimiento se ha replicado en otras cárceles que también ha visitado como parte de las acciones para reforzar la seguridad penitenciaria.

Hay que mencionar que, el titular de la cartera de Justiica ha realizado hasta el momento un total de 68 operativos en diversas prisiones del territorio nacional. En estos las fuerzas del orden encontraron celulares, 1117 envoltorios de pasta básica de cocaína, 140 ketes de marihuana, 300 envoltorios de clorhidrato de cocaína, 12 objetos punzocortantes, entre otros.

El penal de Pucallpa alberga 2854 internos

El centro penitenciario de Pucallpa alberga actualmente un total de 2854 internos entre ellos 2731 hombres y 123 mujeres. Al respecto de dicha cantidad de reclusos, vale indicar que 782 personas están privadas de su libertad por el delito de robo agravado.

A ellos se les suma 426 encarcelados por violación sexual de menores de edad, 284 por tráfico ilícito de drogas, 140 por el delito de hurto agravado, 49 por homicidio calificado o asesinato, entre otros casos más.

Es así como parte de las acciones del Gobierno de José María Balcázar para reforzar la seguridad penitenciaria, el ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, lideró un operativo en el penal de Pucallpa, desde donde anunció un plan nacional de deshacinamiento penitenciario.