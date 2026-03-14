Delia Espinoza se convierte en nueva decana del CAL: Venció en segunda vuelta a Humberto Abanto

14/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La exfiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, ganó las elecciones del Colegio de Abogados de Lima (CAL) y se convirtió en la nueva decana para el periodo 2026 - 2028, luego de imponerse en segunda vuelta electoral al abogado Humberto Abanto Verástegui.

Delia Espinoza gana elecciones CAL

El Colegio de Abogados de Lima dio a conocer los resultados de la jornada electoral realizada este sábado 14 de marzo para elegir el nuevo decanato de esta colegiatura. Así, a través de su cuenta oficial de Facebook, informaron que Delia Espinoza se convirtió en la ganadora en segunda vuelta electoral realizada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Tras realizarse el escrutinio de la totalidad de actas, se contabilizaron 29,371 votos a favor de Espinoza Valenzuela; frente a los 16,591 votos obtenidos por Abanto Verástegui. De esta forma, la exfiscal de la Nación obtuvo la mayoría de votos que la eligen como nueva decana.

Por su parte, previa a la oficialización de resultados, el candidato Humberto Abanto reconoció haber perdido la elección ante Espinoza. Gesto que quedó registrado ante los letrados.

#AHORA

Humberto Abanto felicita a Delia Espinoza por el triunfo en las elecciones al Decanato del #CAL. @lamula. pic.twitter.com/tqI4Rrd8dv — Martín Sarmiento (@martinluma) March 15, 2026

Primeras declaraciones como decana

La nueva decana de la CAL, Delia Espinoza, se pronunció ante su reciente elección como cabeza de esta orden de abogados. Refirió que el proceso de sufragio se desarrollo dentro de la normalidad