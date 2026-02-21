Maricielo Effio IMPACTA al reaparecer y mostrar su NUEVO TRABAJO alejado de la actuación

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reconocida actriz peruana Maricielo Effio ha dejado a más de uno boquiabierto al revelar el nuevo trabajo que tiene para poder en Estados Unidos, el cual está totalmente alejado de la actuación. En la siguiente nota conoce la nueva faceta laboral de la artista.

Un nuevo trabajo en Estados Unidos

Como muchos peruanos, en busca de un futuro mejor, desde hace años la también bailarina nacional emprendió un viaje al país norteamericano. Desde allí suele ser muy activa en sus redes sociales y registra su día a día a través de sus post o videos.

Desde hace un poco más de dos años, la también ex reina de belleza decidió residir en Miami, lugar en donde ha tenido la oportunidad de aperturar su propia escuela de talentos.

En esta oportunidad mediante un video publicado en su cuenta oficial de TikTok, la también bailarina impactó al mostrarse desempeñando un nuevo puesto laboral alejado del mundo artístico al que siempre estuvo ligada por más de 20 años.

En el citado audiovisual se le observa a Effio sonriente y demostrando su destreza para el baile, pero lo más llamó la atención de los cibernautas fue la indumentaria que llevaba puesta a su vez el mensaje que con el que acompañó este clip afirmando que en ese momento se encontraba en su centro de labores. "¿Cómo hago para trabajar sin bailar?", escribió la figura pública de 50 años.

Las diversas reacciones de los usuarios al video de Effio

Como era de esperarse de manera inmediata el clip donde Maricielo Effio se muestra bailando el tema 'Gloria' en la versión realizada por la cantante mexicana Gloria Trevi, generó una gran cantidad de reacciones por parte de los cibernautas de toda índole relacionados a cuál sería su nuevo trabajo.

"Por el uniforme, parece de housekeeping", "Supervisor de housekeeping o busser, probablemente, por el uniforme", fueron algunos comentarios, este término guarda relación con la limpieza y mantenimiento de habitaciones en hoteles. Sin embargo, la actriz evitó dar explicaciones sobre de qué está trabajando en EE.UU.

En otro momento, uno de los comentarios que llamó la atención fue el de un usuario que afirmaba que "es injusto" no verla en la televisión a lo que ella respondió tajantemente: "Qué lindo tu mensaje pero la TV peruana no me quiere".

Tras más de dos años de emprender su viaje a Estados Unidos, la reconocida actriz peruana Maricielo Effio sorprendió en las redes sociales al publicar un video donde evidencia el nuevo puesto laboral que tiene totalmente alejado al mundo artístico al que estuvo ligado más de 20 años. Este clip generó una ola de reacciones por parte de los cibernautas.