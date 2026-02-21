Wilson Soto sobre elección de José Balcázar como presidente: "Yo creo ahí hubo traiciones"

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el congresista de Acción Popular, Wilson Soto, consideró que la elección de José María Balcázar como presidente fue el resultado de un traición en la derecha que, inclusive, vino de su propia bancada.

Espera un buen gabinete ministerial

En entrevista con Jorge Valdez para Exitosa Te Escucha, le parlamentario consideró que hubieron muchos votos hacia Balcázar que no estaban planeados, lo que calificó como traición.

"Yo creo que ahí hubo traiciones. Bueno, hay que ver las votaciones, quiénes votaron por quién. [¿Hubo traiciones dentro de su partido?] Por su puesto también hubo traiciones, sin duda. Las personas se han acomodado, quién ofrece más", señaló.

Asimismo, expresó su respeto y buenos deseos al presidente Balcázar, señaló que espera que le vaya bien en su gobierno y que no comenta errores. Además, manifestó sus expectativas por el gabinete ministerial que formará.

"Espero que nombre un buen gabinete. (...) Creo que un primer ministro tiene que ser una persona ágil, que articule con todas las fuerzas políticas, que viaje por todo el Perú", dijo.

Resaltó que el gabinete debe ser liderado una persona joven para que haga cosas en representación del presidente Balcázar, quien tiene ya 83 años.

"Tiene que ser bastante activo, proactivo, que articule con todas las fuerzas políticas, con todas las bancadas, con todos los congresistas, tiene que ser así. Si vas a poner a una persona mayor de edad, que 83 años, 86 años, sin duda no vas a querer viajar, no vas a querer salir", agregó.

Soto aprovechó la señal de Exitosa para pedirle al mandatario oír a la población y sus pedidos, especialmente de las regiones de nuestro país, pues hay muchos problemas por atender.

Podemos Perú no votó en bloque por José Balcázar

En diálogo con Exitosa, el congresista y líder de Podemos Perú, José Luna Gálvez, dio a conocer que su bancada no votó en bloque por José María Balcázar, pues hubo libertad al momento de la elección del nuevo presidente del Congreso y encargado de la Presidencia de la República.

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el también candidato presidencial, pese a haber anunciado previo a la elección del nuevo presidente del Congreso que como grupo parlamentario no apoyarían a María del Carmen Alva, señaló esta vez que había sido una decisión personal.

"Lo hice en forma personal, yo no iba a votar por María del Carmen porque no hay mayoría ahí, porque no proponen a Echaíz, a otro personaje, había cantidad de personas", señaló en primera instancia.

