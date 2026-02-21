Tragedia en losa deportiva de VES: Delincuentes irrumpen partido de fútbol y asesinan a joven

21/02/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un escenario de terror se suscitó en las inmediaciones de una losa deportiva en Villa El Salvador, en donde delincuentes armados irrumpieron un partido de fútbol y acabaron con la vida de un joven y dejaron herido de gravedad a otro.

Asesinato en losa deportiva de VES

Lo que era un momento recreativo entre amigos de infancia terminó por convertirse en una tragedia. Tres jóvenes se encontraban jugando fulbito cuando de pronto fueron interceptados por desconocidos que, de acuerdo a información policial, llegaron hasta un centro deportivo a bordo de un automóvil negro al pormediar las once de la noche.

Estos sujetos descendieron del vehículo con armas de fuego y comenzaron a disparar contra el grupo de amigos tras presuntamente resistirse al robo de sus pertenencias. Uno de los múltiples proyectiles terminó por impactar y ser fulminante para Joseph Vásquez Celestino, al caerle en el pecho causándole de forma inmediata la muerte.

En tal sentido, según información de la Policía Nacional del Perú (PNP) uno de los acompañantes de la víctima mortal logró escapar del violento ataque resultando ileso.

Además, un adolescente de 17 años que participaba del encuentro deportivo resultó herido por el sangriento episodio siendo inmediatamente auxiliado y derivado al Hospital de Emergencia de Villa El Salvador, donde permanece bajo observación médica.

De acuerdo a fuentes oficiales, familiares de este último agraviado a causa de la gravedad de las lesiones que presenta producto del impacto de la bala, solo esperan que un milagro pueda salvarle la vida.

Se presentó una denuncia

Este hecho de sangre fue denunciado formalmente en la comisaría de Pachacámac para que se lleven a cabo las diligencias correspondientes y esclarecer lo sucedido. Por su parte, hasta el lugar de los hechos se apersonaron peritos de Criminalística para recoger los casquillos de bala y otras evidencias para identificar a los responsables.

Además, las autoridades de la Municipalidad de Villa El Salvador han reforzado el patrullaje en la zona tras las constantes quejas de los vecinos sobre la inseguridad en los espacios públicos.

En tanto, los familiares de Joseph Vásquez Celestino esperan que las cámaras de seguridad municipales que captaron el ataque violento se hayan encontrado operativas porque podrían ser clave para la investigación del caso. El occiso era conocido en la zona por su afición al fútbol, deporte que practicaba desde muy niño en la losa donde murió.

Como vemos, un joven fue asesinado por un grupo de delincuentes en una losa deportiva de Villa El Salvador. Junto a él, otro de sus amigos resultó gravemente herido y un tercero salió ileso.