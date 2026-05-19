Mario Irivarren reacciona al beso de Onelia y Kevin, pero ella lo destruye: "No me interesa lo que opine"

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Onelia Molina y Mario Irivarren se encuentran enfrentados nuevamente tras terminar su relación. El conductor de 'La Manada' reaccionó al polémico beso que su exnovia se dio con su compañero de programa en 'Esto es Guerra', pero ella, al ser consultada sobre qué opinaba de la reacción de Mario, aseguró que no le interesa revivir muertos del pasado.

¿Qué dijo Mario sobre el beso de Onelia?

Hace unas horas, el ex participante de realities confesó que había visto el video de su exnovia besando a Kevin Díaz, su compañero de programa, en una dinámica del espacio televisivo. Según contó, vio el video luego de que una seguidora se lo enviara por mensaje privado en Instagram.

"¡Qué pend***! ¿Sabes cómo lo encontré? Revisando mis mensajes de Instagram, una cuenta random me lo manda. Ah, te crees pend***, te crees viva, para joder mandan", dijo entre risas.

Enseguida, sus compañeros de programa hicieron bromas al respecto, mientras que Mario también lo tomó con humor y en todo momento resaltó que el beso se dio en un contexto actual del programa. "Habla bien... bien actuado ah. Es actuación" , dijo nuevamente con una sonrisa en el rostro.

Onelia ningunea a Mario por opinar del beso

En la más reciente edición del programa concurso de América TV, Onelia fue consultada directamente sobre qué opinaba de la reacción de Mario al verla besarse apasionadamente con Kevin Díaz. La odontóloga fue tajante al afirmar que prefiere no remover nada relacionado con él y que tampoco le interesan sus opiniones.

"No vi nada, ¿para qué ver cosas? Es lo más sano. No lo vi, lo acabo de ver, no me interesa. ¿Para qué revivir muertos? Ya es cosa del pasado. Lo que opine, lo que no opine, me tiene sin cuidado y no me importa", dijo Onelia tras ser consultada por Katia Palma.

La conductora del programa nuevamente le preguntó si se sentiría incómoda al saber que Mario estaría dolido por la situación, pero Onelia volvió a dejar en claro que es algo que la tiene sin cuidado y respondió de forma contundente: "No me interesa... los terceros siempre salen sobrando", concluyó.

Es así que, aunque Mario Irivarren tomó con humor el beso de Onelia Molina con Kevin Díaz, la modelo dejó en claro que no le interesa la opinión de su expareja ni volver a hablar del pasado. Con sus declaraciones, ambos evidenciaron que mantienen distancia emocional y que cada uno continúa enfocado en su presente dentro y fuera de la televisión.