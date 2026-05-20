Shakira lanza indirecta tras fallo que obliga a España a devolverle millones: "Será mejor que tengan mi dinero"

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Shakira volvió a convertirse en tendencia mundial luego de que se conociera que Hacienda de España deberá devolverle cerca de 60 millones de euros, tras concluirse que la artista no cometió fraude fiscal. Lejos de mantenerse en silencio, la cantante colombiana decidió celebrar su victoria legal con una publicación que muchos interpretaron como una contundente indirecta para las autoridades españolas.

Shakira exige pago millonario con canción de Rihanna

La intérprete de "Loba" compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías donde aparece relajada y sonriente. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue la canción elegida para acompañar las imágenes: "Bitch Better Have My Money", de Rihanna. El tema, que hace referencia al cobro de una deuda, fue tomado como un mensaje directo tras el fallo judicial que la favoreció.

La decisión de la Audiencia Nacional de España determinó que Shakira no debía ser considerada residente fiscal en el país durante el año 2011. Debido a ello, las autoridades deberán devolverle más de 60 millones de euros entre sanciones, liquidaciones e intereses. Para muchos seguidores, esta resolución representa el cierre de uno de los capítulos más complicados y mediáticos que enfrentó la artista en los últimos años.

Aunque Shakira no escribió ningún mensaje explícito contra Hacienda, miles de usuarios en redes sociales interpretaron la publicación como una elegante forma de responder a la polémica. Comentarios como "La loba factura" y "Hacienda better have my money" inundaron plataformas como X, Instagram y TikTok, donde sus fanáticos celebraron tanto el fallo judicial como la actitud irónica de la cantante.

La reacción de Shakira volvió a demostrar el enorme impacto que tiene cada uno de sus movimientos públicos. Sin necesidad de pronunciar una sola palabra, la colombiana logró transformar una victoria legal en un fenómeno viral, dejando claro que atraviesa uno de los momentos más empoderados de su carrera personal y artística.

Shakira busca marcar un precedente

Shakira se pronunció públicamente tras el reciente fallo judicial que la favorece en su largo conflicto fiscal con Hacienda. La artista rompió el silencio con un mensaje en el que expresa alivio, pero también un fuerte malestar por el proceso que ha enfrentado durante más de ocho años en España.

"Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto", indicó.

Por otro lado, Shakira afirma que este fallo representa una forma de reivindicación personal y espera que sirva como precedente en futuros casos tributarios. También dedica esta victoria a ciudadanos que, según su visión, enfrentan situaciones similares frente a Hacienda, cerrando así un capítulo complejo de su vida judicial.

De esta manera, Shakira no solo celebró el fallo judicial que la favorece, sino que también lanzó una indirecta con la canción "Bitch Better Have My Money" de Rihanna. La colombiana reiteró que nunca existió fraude fiscal y expresó que espera que este caso sirva como precedente para otras personas que enfrentan procesos similares con Hacienda.