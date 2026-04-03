Encuesta electoral en Perú: Carlos Álvarez sube mientras Keiko Fujimori lidera y RLA cae en intención de voto

03/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La más reciente encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) muestra un cambio clave en la intención de voto: Carlos Álvarez crece con fuerza y se posiciona como protagonista, mientras Keiko Fujimori lidera y Rafael López Aliaga registra una caída significativa.

El escenario electoral comienza a reconfigurarse con movimientos importantes entre los principales candidatos. El avance de Álvarez se convierte en el dato más llamativo, ya que logra consolidarse en los primeros lugares y acorta distancias frente a figuras tradicionales.

Carlos Álvarez gana terreno en la intención de voto

El sondeo revela que Carlos Álvarez registra un crecimiento sostenido, lo que le permite disputar posiciones clave dentro del electorado. Este ascenso lo coloca como una figura competitiva en la carrera presidencial.

El también comediante viene captando mayor respaldo ciudadano, lo que evidencia un cambio en las preferencias del público. Este incremento lo posiciona cerca de los primeros puestos y lo consolida como una alternativa en ascenso.

Además, su crecimiento no es aislado, ya que responde a una tendencia en la que nuevos perfiles comienzan a captar la atención del electorado, especialmente en un contexto de descontento con la política tradicional.

Caída de López Aliaga y liderazgo de Keiko Fujimori

Mientras Álvarez sube, Rafael López Aliaga muestra un descenso en la encuesta, perdiendo terreno frente a otros candidatos. Este retroceso lo aleja de los primeros lugares y complica su posicionamiento en el escenario actual.

Keiko Fujimori se mantiene como líder en intención de voto, consolidando su presencia en la contienda. La lideresa de Fuerza Popular continúa encabezando las preferencias, pese a los cambios en el resto de candidatos.

La disputa por el tercer lugar se intensifica, con varios nombres compitiendo en un margen ajustado. Sin embargo, el avance de Álvarez marca la diferencia dentro de este grupo.

El panorama electoral en Perú muestra una tendencia clara: el crecimiento de Carlos Álvarez, la caída de López Aliaga y el liderazgo de Keiko Fujimori reconfiguran la intención de voto y anticipan una contienda más dinámica en los próximos meses.

Debates impactan en la intención de voto

Los recientes debates políticos han influido directamente en la intención de voto. La mayor exposición permitió que candidatos como Carlos Álvarez ganen visibilidad, fortaleciendo su conexión con el electorado y consolidando su crecimiento en las encuestas.

Por ello, su desempeño fue percibido como cercano y directo, lo que habría impulsado su avance, mientras otros candidatos no lograron capitalizar estos espacios. Así, los debates se posicionan como un factor clave en el ascenso de Carlos Álvarez y en los cambios de la intención de voto en el Perú.