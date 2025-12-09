Defensoría del Pueblo podría perder su categoría a nivel internacional por cuestionamientos

09/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el ex defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, advirtió que el organismo se encuentra en un proceso de recategorización por parte de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), debido a los cuestionamientos que registra por presunta falta de transparencia e independencia.

Defensoría del Pueblo en alerta

En primer lugar, Gutiérrez lamentó que se haya "olvida el rol, peso y la importancia" que tiene la Defensoría del Pueblo en la institucionalidad del estado de derecho en el sistema constitucional peruano.

Recordó que el organismo ha tenido la categoría A, es decir, la máxima categoría a nivel mundial que la GANHRI otorga a las instituciones como ella.

"Daba alternativas de solución, participaba en la solución de conflictos en un país fracturado como el Perú. No es que eso ella desaparecido, se ha invisibilizado, que no es lo mismo", manifestó.

Con respecto a lo señalado por la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, señaló que cada 5 años se ractifica la categoría de la Defensoría del Pueblo, pero en este caso se le ha abierto un proceso especial "una revaluación o recategorización especial" no esperando los cinco años, sino antes de dicho plazo.

"Se advierte que hay un debilitamiento institucional, que no hay transparencia porque no hay independencia de los poderes. Esos son los cuestionamientos, ahora se va a abrir un proceso a partir del 2026, vendrán algunas delegaciones que se entrevistarán con la Defensoría, con la sociedad civil, para que ver qué tanto de real tiene ese supuesto debilitamiento", explicó.

¿Qué podría suceder con la Defensoría del Pueblo?

Posteriormente, Walter Gutiérrez avizoró qué es lo que podría ocurrir con este organismo si es que logran bajarle la categoría.

"Significa que la Defensoría ya no estaría, en términos futbolísticos, ya no jugamos en la Champions, sino que jugamos en la segunda, tercera o cuarta categoría. No tenemos acceso a cooperación ténica, a fondos para determinados proyectos", subrayó el exdefensor del Pueblo.

Sin embargo, sostuvo que, desde su perspectiva, que si bien lo anterior es importante, no termina por ser lo más vital, porque la Defensoría era una de las instituciones que formaban el capital institucional del país como el Banco Central de Reserva o la Cancillería y que ello tiene un impacto en su aspiración de llegar a la ONPE.

Como vemos, Walter Gutiérrez, ex defensor del Pueblo, reveló que la Defensoría del Pueblo se encuentra en un proceso de recategorización por parte de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) debido a una presunta falta de transparencia e independencia.