¡Histórico! Abejas sin aguijón son reconocidas como "sujetos de derechos" por su rol ambiental

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Perú ha marcado un precedente histórico en materia de protección ambiental al reconocer legalmente a la abeja sin aguijón como un sujeto de derechos por su rol polinizador que sostiene la vida del 90% de plantas silvestres en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

Abeja sin aguijón son sujetos de derechos

El pasado 27 de octubre, la Municipalidad Provincial de Satipo aprobó la Ordenanza Municipal N° 33-2025-CM/MPS , la cual otorga derechos legales a las abejas amazónicas sin aguijón y su hábitat como sujetos de derechos.

De esta manera, tanto el insecto como su hábitat poseen derechos intrínsecos y permanentes entre los que se incluyen: derecho a existir, mantener un número saludable de sus poblaciones, condiciones climáticas ecológicamente sostenibles, el derecho a un medio ambiente sano y libre de contaminación, derecho a la biodiversidad y flora nativa, libre de especies invasoras, entre otros.

Por tal razón, el municipio de Satipo declaro de interés de otorgar derechos a las abejas sin agujón en el territorio de la Reserva de Biosfera Avireri Vraem para la conservación y protección de estos insectos.

Entre las prohibiciones de la ordenanza se impide el uso de plaguicidas nocivas y la quema de colmenas de esta especie en las zonas protegidas donde habita.

Las abejas sin aguijón son la especie de abeja más antigua del planeta y es responsable de polinizar más del 80% de la flora amazónica, motivo por el cual es importante su conversación.

Primer reconocimiento formal a un insecto en la historia

La aprobación de la ordenanza es el primer reconocimiento a nivel mundial que otorga derechos a un insecto en la historia. Medida que pone en foco al Perú por su avance en la conservación de especies y zonas protegidas.

La ordenanza habría sido respaldada por el Earth Law Center y el Amazon Research Internacional, entidades destacadas por promover y defender los derechos del medio ambiente.

El reconocimiento y logro alcanzado ha sido resultado del trabajo de comunidades nativas, líderes indígenas, científicos, defensores ambientales, abogados, con el fin de promover y otorgar mejores medidas legislativas en torno al cuidado del medio ambiente.