Actualidad
Defensa ambiental

¡Histórico! Abejas sin aguijón son reconocidas como "sujetos de derechos" por su rol ambiental

La Municipalidad Provincial de Satipo aprobó una ordenanza que protege y otorga por primera vez al insecto, abeja sin aguijón, como un sujeto de derechos.

Abejas sin aguijón son declarados sujetos con derechos en Satipo
Abejas sin aguijón son declarados sujetos con derechos en Satipo (Difusión)

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/12/2025

Perú ha marcado un precedente histórico en materia de protección ambiental al reconocer legalmente a la abeja sin aguijón como un sujeto de derechos por su rol polinizador que sostiene la vida del 90% de plantas silvestres en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). 

 Abeja sin aguijón son sujetos de derechos 

El pasado 27 de octubre, la Municipalidad Provincial de Satipo aprobó la Ordenanza Municipal N° 33-2025-CM/MPS , la cual otorga derechos legales a las abejas amazónicas sin aguijón y su hábitat como sujetos de derechos. 

De esta manera, tanto el insecto como su hábitat poseen derechos intrínsecos y permanentes entre los que se incluyen: derecho a existir, mantener un número saludable de sus poblaciones, condiciones climáticas ecológicamente sostenibles, el derecho a un medio ambiente sano y libre de contaminación, derecho a la biodiversidad y flora nativa, libre de especies invasoras, entre otros. 

Por tal razón, el municipio de Satipo declaro de interés de otorgar derechos a las abejas sin agujón en el territorio de la Reserva de Biosfera Avireri Vraem para la conservación y protección de estos insectos.

Entre las prohibiciones de la ordenanza se impide el uso de plaguicidas nocivas y la quema de colmenas de esta especie en las zonas protegidas donde habita.

Las abejas sin aguijón son la especie de abeja más antigua del planeta y es responsable de polinizar más del 80% de la flora amazónica, motivo por el cual es importante su conversación.

Primer reconocimiento formal a un insecto en la historia

La aprobación de la ordenanza es el primer reconocimiento a nivel mundial que otorga derechos a un insecto en la historia. Medida que pone en foco al Perú por su avance en la conservación de especies y zonas protegidas.

La ordenanza habría sido respaldada por el Earth Law Center y el Amazon Research Internacional, entidades destacadas por promover y defender los derechos del medio ambiente.

El reconocimiento y logro alcanzado ha sido resultado del trabajo de comunidades nativas, líderes indígenas, científicos, defensores ambientales, abogados, con el fin de promover y otorgar mejores medidas legislativas en torno al cuidado del medio ambiente.

