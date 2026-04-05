Elecciones Generales 2026: conoce todas las restricciones electorales y su cronograma oficial

05/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las Elecciones Generales 2026 en Perú ya entraron en una etapa decisiva con la aplicación de restricciones progresivas establecidas por el organismo electoral, que buscan asegurar un proceso ordenado, transparente y sin influencias de último momento.

Prohibiciones desde días previos a la votación

El cronograma inicia el lunes 6 de abril, cuando queda prohibida la difusión de encuestas electorales en medios de comunicación. Esta medida busca evitar que los votantes tomen decisiones basadas en tendencias recientes o percepciones generadas a última hora.

Luego, desde el viernes 10 de abril, se restringen las reuniones y manifestaciones políticas. Esto incluye mítines, marchas y cualquier tipo de concentración partidaria. La intención es reducir la presión política directa sobre el electorado en los días previos a la votación.

Según el JNE, estas disposiciones forman parte del periodo conocido como "silencio electoral", en el que se limita la actividad proselitista para garantizar condiciones equitativas.

#EG2026 | El JNE recuerda a la ciudadanía que este lunes 6 de abril empezarán a regir las #RestriccionesElectorales en todo el territorio nacional, a fin de asegurar el correcto desarrollo de las Elecciones Generales del próximo domingo 12 de abril. 👉 https://t.co/FLlYKj3TlV pic.twitter.com/jwL1vnrrdu — JNE Perú (@JNE_Peru) April 5, 2026

Suspensión total de propaganda y ley seca

Desde el sábado 11 de abril a las 00:00 y, por lo tanto, a partir de ese momento, se suspenden todas las modalidades de propaganda política. De este modo se dejan fuera las formas de publicidad en los medios de comunicación y la publicidad mediante el pago de las plataformas de redes sociales y cualquier mensaje relevante.

Ese mismo día, a partir de las 08:00 a.m., entrará en vigor la ley seca, que prohíbe la venta y suministro de bebidas alcohólicas hasta las 08:00 a.m. del lunes 13 de abril. Se persigue así preservar el orden público y evitar los incidentes asociados al hecho electoral.

Además, el domingo 12 de abril, día de votación, se prohíben reuniones políticas en un radio menor a 100 metros de los centros de votación entre las 07:00 y 5 p.m. . Esto protege la libertad del elector al momento de emitir su voto.

Según el JNE, cualquier infracción puede derivar en sanciones como multas económicas o la orden de retirar contenido o propaganda. En casos reiterativos, las medidas pueden ser más severas, especialmente si se afecta la equidad del proceso.

También la ciudadanía juega un papel destacado dado que esta también puede denunciar irregularidades relacionadas con promociones que no son permitidas o infringiendo la ley seca en la crónica de los días previos. Con tal objeto se busca reafirmar el concepto de la transparencia y el respeto de la ley electoral durante toda la jornada de votación.