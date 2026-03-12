Nuevo líder supremo de Irán promete "vengar la sangre de los mártires" y mantener bloqueado Ormuz

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, ha trazado el camino que seguirá el país en este conflicto que se generó a raíz del ataque en cojunto perpetrado por Estados Unidos e Israel, en dos claves: la militar a través de la cual ha prometido vengarse, y la económica, subrayando que los buques continuarán sin tener acceso al estrecho de Ormuz.

Promete "vengar la sangre de los mártires"

Mientras el balance de fallecidos en territorio iraní supera el millar de personas, entre ellas su padre, varios miembros de su familia y más de 160 niñas que perdieron la vida en un bombardeo estadounidense a una escuela, ha manifestado lo siguiente: "Garantizo a todo el mundo que no nos frenaremos a la hora de vengar la sangre de nuestros mártires".

Además, tras el incidente de esta jornada contra instalaciones militares de Italia e Irak, Jamenei ha reclamado a los países de su entorno que "expulsen a los invasores" de su territorio, puesto que Teherán continuará atacando las bases que Estados Unidos mantiene instaladas en la región.

En tal sentido, aclaró que atacarán dichas bases, pero sin atacar los países con el objetivo de insistir en que los estados del golfo Pérsico deben "cerrar cuanto antes" dichas zonas.

No obstante, drones y misiles iraníes se han dirigido también contra infraestructura civil como puertos y aeropuertos, además contra refinerías y tanques de almacenamiento de combustible, cuestión por la que se disculpó el presidente Pezeshkian.

Asimismo, Motjaba Jamenei se ha referido a Israel y Estados Unidos como "el frente infiel" y ha retado a sus vecinos a elegir entre la alianza con esos países o la unidad con Irán.

Estrecho de Ormuz permanecerá cerrado

En paralelo a la escalada militar, el nuevo ayatola ha puesto el foco en la necesidad de mantener la presión económica respecto a sus agresores. En un panorama en el que el petróleo ha sufrido un gran encarecimiento desde el inicio de bombardeos sobre Irán.

En tal sentido, este recurso ha llegado ha situarse en el entorno de los 120 dólares e impactando especialmente en el precio que pagan los norteamericanos por el gasoil y la gasolina por lo que Jamenei ha defendido que "la palanca del bloqueo al estrecho de Ormuz debe seguir siendo utilizada".

Como vemos, Motjaba Jamenei emitió su primer mensaje como líder supremo de Irán en el que ha prometido vengar la sangre de los mártires y en lo que respecta al ámbito económico subrayó que los buques continuarán bloqueando la entrada al estrecho de Ormuz.