Finalissima 2026: Duelo entre Argentina y España podría jugarse en el mítico Santiago Bernabéu de Madrid

12/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La esperada Finalissima 2026 continúa sin escenario confirmado luego que Qatar confirma la cancelación de todo tipo de evento deportivo tras el conflicto que se vive en el Medio Oriente. Antes de ello, el partido entre Argentina y España había sido programado para jugarse en Doha el próximo 27 de marzo tras varios meses de incertidumbre.

Finalissima podría jugarse en el Santiago Bernabéu

Ahora, desde la Real Federación Española de Fútbol se ha planteado la posibilidad de que este encuentro se juegue en la casa del Real Madrid, es decir en el Estadio Santiago Bernabéu. Esta propuesta ya alcanzada a la UEFA por lo que contaría con su aprobación.

"La mayoría de los jugadores están en Europa, tanto de España como Argentina. Por lo tanto yo creo que parece lógico que eso sea lo que finalmente pueda suceder", indicaron desde España.

Sin embargo, la Asociación del Fútbol Argentino, específicamente por parte de su presidente, Claudio Tapia, han rechazado tajantemente esta chance al indicando que España sería local al jugar en Madrid. Ellos buscan una sede neutral como Italia ya que además sería bastante accesible de llegar para todos sus futbolistas.

Lionel Messi y Yamile Yamal se enfrentarán en la Finalissima.

Incluso, entre bromas y a la salida del juzgado, el directivo campeón del mundo aseguró que su deseo es que el partido se juegue en Estadio Monumental de Buenos Aires. De todos modos, el enfrentamiento entre Lionel Messi y Lamine Yamal aún no cuenta con escenario confirmado y este se definiría en los próximos días.

Donde sea seguro

Pablo Aimar, integrante del comando técnico de Lionel Scaloni, declaró recientemente para un medio español donde reafirmó su deseo de que este partido entre el campeón de la Copa América y de la Eurocopa, pueda jugarse siempre que se pueda.

Además agregó que todo lo que rodee al cotejo sea en un ambiente seguro para así garantizar la integridad de los protagonistas.

"No sabemos dónde se jugará todavía, ojalá sea en un lugar seguro. Será lindo jugarla, siempre que se pueda", indicó.

En medio de ello, dejó en claro que el elenco albicelete viene preparándose de la mejor manera para llegar en el máximo nivel de cara al Mundial 2026 donde deberá defender el título de campeón del mundo.

En resumen, la Finalissima 2026 entre España y Argentina podría jugarse en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid tras una reciente propuesta. Sin embargo, desde AFA rechazaron esta chance por lo que buscan un escenario más neutral.