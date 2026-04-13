Miembros de mesa: ¿Cómo solicitar el día de descanso pagado y cobrar los S/165 de la ONPE?

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Los peruanos que ejercieron como miembros de mesa en las elecciones generales 2026 tienen el beneficio de un día de descanso con goce de haber. Según el Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima, este derecho puede ejecutarse en un lapso de tres meses tras los comicios. El proceso requiere un acuerdo previo con el empleador para fijar la fecha exacta de la licencia.

Este beneficio laboral alcanza obligatoriamente a los trabajadores de los sectores público y privado que fueron debidamente capacitados. La normativa vigente establece que el descanso es no compensable, lo que significa que el empleado no debe recuperar las horas posteriormente. Es una medida que busca reconocer el esfuerzo ciudadano durante la extensa jornada de votación en todo el territorio nacional peruano.

Detalles sobre la compensación económica

Para quienes asumieron el cargo de forma voluntaria ante la ausencia de titulares, las reglas cambian ligeramente. Aunque también poseen el derecho al descanso remunerado, este se considera compensable. Esto implica que el trabajador deberá coordinar con su empresa la recuperación de las horas no laboradas, marcando una distinción legal clara entre los miembros designados por sorteo y los que apoyaron espontáneamente.

Respecto al incentivo monetario, la Oficina Nacional de Procesos Electorales confirmó que el pago asciende a S/165 por jornada cumplida. Según Álvaro Gálvez, gerente del Centro Legal de la CCL, "este monto equivale al 3% de una Unidad Impositiva Tributaria". Esta cifra representa un apoyo directo para los ciudadanos que garantizaron la transparencia y el conteo de los votos durante la primera vuelta.

Para acceder al depósito, los beneficiarios deben haber completado su registro en el portal oficial de la ONPE. Es fundamental que los datos bancarios coincidan con el titular para evitar retrasos en la transferencia. Además, se recordó que aquellos ciudadanos que no asistieron a cumplir su función enfrentarán una multa electoral de S/275, la cual es totalmente independiente de la sanción por no votar.

Plazos y acuerdos con el empleador

La ley orgánica de elecciones permite que el descanso se tome en cualquier momento dentro del trimestre posterior. De acuerdo con lo informado por la Cámara de Comercio de Lima, "si no existe un consenso sobre el día, el empleador determinará la fecha". Esto garantiza que el trabajador no pierda el beneficio, aunque siempre se recomienda buscar una salida negociada que no afecte la productividad.

Es importante que los colaboradores presenten el certificado emitido por la autoridad electoral para validar su participación. Con este documento, las empresas deben facilitar el cumplimiento de la ley sin generar descuentos en la planilla.