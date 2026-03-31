Premier y José Balcázar continúan en reuniones previo al voto de confianza: "Están coordinando", afirma titular de Produce

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de la Producción, César Quispe Luján, reveló a Exitosa, que el Poder Ejecutivo viene coordinando con las bancadas del Congreso, en el marco de las rondas de diálogo que tienen como objetivo, lograr el voto de confianza.

En declaraciones a nuestro medio, el titular del Ministerio de la Producción, aseveró que los ministros se encuentran "preparados" para solicitar el voto de investidura ante la representación nacional; sin embargo, no supo precisar el día exacto en el que se podría llevar a cabo la sesión plenaria.

Reuniones con bancadas definirán el futuro del gabinete Arroyo

Tras jurar al cargo como presidente del Consejo de Ministros, el pasado 17 de marzo, Luis Arroyo Sánchez ha empezado una serie de reuniones con el Legislativo para lograr el respaldo necesario cuando solicite el voto de confianza. Como se recuerda, ya tuvo un primer encuentro con el titular encargado de este poder del Estado, Fernando Rospigliosi, para intentar definir el día de la presentación.

Sin embargo, quien se encargó de ir más allá sobre las coordinaciones que vienen desarrollando ambas instituciones, fue el ministro de la Producción, César Quispe Luján, al señalar que el diálogo con las fuerzas políticas del Parlamento están más latentes que nunca.

"Es un compromiso que tiene el premier, que está coordinando con diferentes bancadas con el señor presidente. Veamos qué día están definiendo, entiendo que ellos están coordinando y hay reuniones que está teniendo el señor premier", señaló a Exitosa.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | Ante la consulta de Exitosa, el ministro de la Producción, César Quispe Luján, reveló que el premier Luis Arroyo y el presidente José Balcázar aún mantienen reuniones con bancadas del Congreso previo a la solicitud del voto de confianza. "Están... pic.twitter.com/SwLEqEIqwp — Exitosa Noticias (@exitosape) March 31, 2026

Asimismo, mencionó que en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) han aprobado su plan de trabajo para el tiempo que les toque estar en el Gobierno, quedando de esta manera, a la espera de concurrir al Hemiciclo.

Voto de confianza será pedido luego de la primera vuelta electoral

Durante una reciente visita a Chiclayo, el presidente José María Balcázar confirmó que el voto de confianza será solicitado al Congreso de la República luego de la primera vuelta electoral que se desarrollará este domingo 12 de abril. "En la fecha oportuna que dice la ley. Después de Elecciones", puntualizó.

Vale mencionar que, mediante una entrevista exclusiva que brindó a "Hablemos Claro", el pasado 20 de marzo, el mandatario manifestó "no estar preocupado" por cumplir inmediatamente con dicho procedimiento constitucional.

"De aquí a las elecciones, que se viene la primera vuelta, vamos a tener nuevos actores políticos, que son los diputados y senadores, y quedan solamente dos candidatos para la segunda vuelta. Así que esos señores que van a ser electos, en la práctica van a reemplazar al Parlamento que se queda. Entonces, ahí esperaremos y veremos cuándo pido o no el voto de confianza", señaló ante nuestro medio.

Tal como lo indica el artículo 82 de la Constitución Política del Perú, desde el 18 de marzo, el nuevo primer ministro tiene 30 días para solicitar el voto de investidura al Parlamento, siendo el plazo máximo, la semana siguiente de los comicios generales 2026.